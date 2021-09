Carmona acull els primers ruscos intel·ligents que produeixen "mel solar"

@Endesa





Els ruscos intel·ligents amb sensors d'humitat, temperatura, pes, sistema antirobatori i control remot, conviuen amb els ruscos tradicionals en aquest projecte pioner d'Endesa.





Tecnologia punta i la més pura tradició conviuen en el apiari solar que Endesa està desenvolupant a la planta fotovoltaica de Las Corchas de Carmona.





Juan Ignacio López, apicultor de quarta generació de Loramiel, juntament amb el seu fill (que ja representa la cinquena generació), han instal·lat els ruscos tradicionals en el marc de la planta fotovoltaica d'Endesa a Carmona. Aquests ruscos conviuran amb altres intel·ligents, una iniciativa que ha estat impulsada per Endesa sota un model d'innovació oberta a través de dues startups espanyoles, Protofy i SmartBee.





Gràcies a la tecnologia incorporada per les dues empreses tecnològiques, els ruscos que es troben a la planta fotovoltaica d'Endesa compten amb sensors especials que permeten saber la temperatura i humitat del rusc i controlar de forma remota la seva obertura o tancament. Mentre les seves càmeres permeten veure l'activitat de la població d'abelles, i una bàscula calcula la quantitat de mel que s'està produint. Així mateix, la tecnologia GPS instal·lada geolocalitza els ruscos davant de possibles robatoris.





Va ser la "passió per la mel la que els ha portat a alçar-se amb el projecte de mel solar d'Endesa, per sobre d'altres candidats amb la mateixa passió i anys d'experiència com a Maria de Miel, Premi Andalusia 2019 d'Emprenedoria que ha quedat en segona posició, i Apinazar amb més de 30 anys d'experiència i nombrosos premis en el seu haver", ha assenyalat Endesa.





El apiari d'Endesa facilita la implementació de cultius agrivoltaics a les plantes fotovoltaiques, dotant-les d'un atribut diferenciador que permet facilitar a les abelles la seva imprescindible tasca de pol·linització. "L'activitat d'apicultura unida al projecte agrivoltaico d'Endesa, suposen no només un impuls al desenvolupament socioeconòmic de la comunitat local, sinó també un clar exemple de com tornar l'ús agrícola a terra, aplicant d'aquesta manera el concepte de valor compartit i economia circular pel qual Endesa està apostant.





L'ECONOMIA CIRCULAR PERMET PRODUIR MEL A LA PLANTA FOTOVOLTAICA D'ENDESA





"Estem encantats amb aquest projecte. Quan Endesa ens va seleccionar entre una vintena d'apicultors per produir mel en una planta fotovoltaica ens va semblar una mica innovador i ens va agradar aquesta visió que compartim de donar a conèixer el món de les abelles i com aquesta tradició no està renyida amb la tecnologia", comenta el propi Juan Ignacio mentre instal·la els ruscos d'última generació.





Les abelles de Juan Ignacio i el seu fill estan ja produint mel a la planta fotovoltaica de Las Corchas, que genera energia neta des de desembre de 2020 a Carmona. "La incorporació d'iniciatives del sector primari és ja una característica comuna dels nostres projectes solars creant un valor afegit a la comunitat local en el qual no es competeix per l'ús de terra, sinó que es comparteix", explica Immaculada Fiteni, responsable de Sostenibilitat d'Endesa.





Fiteni: "El apiari solar d'Endesa involucra l'Ajuntament de Carmona, a associacions i a empreses de la localitat, amb l'objectiu que aquesta planta sigui de tots", conclou.







Perseguint aquesta filosofia, la mel "solar" que es produeixi a la planta fotovoltaica d'Endesa a Carmona anirà destinada a entitats locals de Carmona, com les monges del Convent de la ciutat, que utilitzarà aquesta mel per elaborar dolços artesans la venda dels quals s'utilitza després per a tasques socials.





A més la Fleca García Martín, que té la "Estrella Michelin del Bon Pa" a nivell nacional, comercialitzarà aquesta mel i elaborarà el seu particular pa de mel "solar" en homenatge a aquesta iniciativa pionera, que compta també amb la col·laboració de l'associació de discapacitats de Carmona, que ja va participar en la preparació dels cargols durant la construcció d'aquesta planta, i ara ha dissenyat l'etiquetatge que anirà en els envasos d'aquest producte. En la construcció de les plantes s'ha comptat amb altres col·lectius, com els alumnes del Taller Ocupacional de Carmona, que fan mobiliari per a jardins amb els palets i bobines que es van utilitzar en l'obra de les plantes fotovoltaiques.





Es pretén que, tant la ramaderia amb l'aprofitament de la pastura que creixi sota els panells, com l'agricultura amb plantacions de vinyes, es beneficiïn de la tecnologia.





"Per a la ciutat de Carmona aquest projecte és part de tots", assenyala l'alcalde de la ciutat Juan Ávila, que ha posat en valor "la col·laboració publicoprivada, amb una empresa com Endesa, que ha fet que no només tinguem energia neta , sinó que es desenvolupin iniciatives de gran valor per a la població com que pastors locals pasturin amb les seves ovelles a la zona, que hi hagi un apiari solar que serà un reclam turístic, o que ens estiguin ajudant a que el nostre poble sigui més eficient energèticament parlant".

El apiari solar d'Endesa compta amb un entorn tanca i segur en el qual s'instal·laran en total 25 ruscos. Aquest projecte pioner d'Endesa compta a més amb una altra iniciativa adherida que és la agrivoltaica: el cultiu de plantes entre els panells fotovoltaics. En el cas de Carmona es conrearan plantes aromàtiques que facilitaran a les abelles la seva imprescindible tasca de pol·linització.

L'activitat d'apicultura unida al projecte agrivoltaic d'Endesa, suposen no només un impuls al desenvolupament socioeconòmic de la comunitat local, sinó també un clar exemple de com tornar a terra el seu caràcter primari, aplicant d'aquesta manera el concepte de valor compartit i economia circular pel qual Endesa està apostant a tot l'establiment renovables.

RESPECTE L'ECOSISTEMA I ENERGIA NETA

Les dues plantes fotovoltaiques d'Endesa a Carmona, Las Corchas i Los Naranjos disposen de 258.120 panells fotovoltaics bifacials, el que permet captar la radiació solar per tots dos costats, optimitzant la seva utilització. A més, per al seu funcionament s'han construït 14 centres de transformació, 2 subestacions elèctriques i 45 quilòmetres de xarxes subterrànies. Aquest conjunt permet generar megawatts d'energia renovable, que es distribueixen per la xarxa elèctrica andalusa. L'energia renovable produïda per les dues plantes evitarà l'emissió anual de més de 94.000 tones de CO2 a l'atmosfera produint energia equivalent al consum de 30.000 llars, és a dir, tota la població de Carmona.





Amb aquesta iniciativa única a Espanya, l'energia sostenible i el respecte per l'ecosistema van de la mà, oferint a més un enclavament únic en què modernitat i tradició conviuen. L'ús agrari de les instal·lacions fotovoltaiques d'Endesa s'implantarà a més de a Carmona, en altres quatre instal·lacions, com són Totana (Múrcia), Valdecaballeros, Augusto (Badajoz) i Andorra (Terol).





LES RENOVABLES I EL SECTOR PRIMARI ES DONEN LA MÀ A CARMONA, SEVILLA