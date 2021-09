Les gotetes en l'aire amb Covid-19 duren més dels pensat i la humitat de l'hivern fa que triguin més a evaporar-se

Petites gotes carregades de virus desapareixen més lentament després de l'exhalació del que suggerien els models anteriors, a més s'ha observat que és més fàcil infectar-se en hivern que a l'estiu, ja que la humitat relativa juga un paper important, segons un estudi realitzat per investigadors de Viena.





Els models anteriors assumien que només les gotes grans representen un risc rellevant d'infecció perquè les gotes petites s'evaporen ràpidament. El TEU Wien (Viena), però, en cooperació amb la Universitat de Padova (Itàlia), ha demostrat que a causa de l'alta humitat de l'aire que respirem, fins i tot petites gotes poden romandre en l'aire molt més temps que assumit prèviament.





L'estudi, que ha estat publicat a la revista científica 'PNAS', ha estat liderada pel professor Alfredo Soldati i el seu equip a l'Institut de Mecànica de Fluids i Transferència de Calor TEU Wien. L'equip està investigant fluxos que es componen de diferents components, els anomenats "fluxos multifàsics". Això inclou l'aire que exhala una persona infectada a l'esternudar: els virus infecciosos es troben en gotetes líquides de diferents mides, amb gas en el medi.





Aquesta barreja condueix a un comportament de flux relativament complicat: tant les gotes com el gas es mouen, els dos components s'influeixen entre si i les gotes poden evaporar-se i convertir-se en gas. Per arribar al fons d'aquests efectes, es van desenvolupar simulacions per ordinador, en què es pot calcular la dispersió de les gotes i l'aire respirable a diferents paràmetres ambientals, per exemple a diferents temperatures i humitat.





A més, es van dur a terme experiments. Es va instal·lar un filtre amb una vàlvula controlada electromagnèticament en un capçal de plàstic per polvoritzar una barreja de gotetes i gas d'una manera definida amb precisió. El procés es va registrar amb càmeres d'alta velocitat, pel que va ser possible mesurar exactament què gotes van romandre en l'aire i durant quant de temps. L'equip de Francesco Picano a la Universitat de Pàdua també va participar en el projecte d'investigació.





"Vam descobrir que les gotes petites romanen en l'aire un ordre de magnitud més del que es pensava. Hi ha una raó simple per això: la taxa d'evaporació de les gotes no està determinada per la humitat relativa mitjana de l'ambient, sinó per la humitat local directament en la ubicació de la gota ", assenyala Soldati.





L'aire exhalat és molt més humit que l'aire ambient i aquesta humitat exhalat fa que petites gotes s'evaporin més lentament. Quan les primeres gotes s'evaporen, això condueix localment a una major humitat, el que alenteix encara més el procés d'evaporació d'altres gotes.





"Això vol dir que les gotes petites són infeccioses durant més temps del que se suposa, però això no hauria de ser motiu de pessimisme. Simplement ens mostra que cal estudiar aquests fenòmens de la manera correcta per comprendre'ls. Només llavors podrem fer recomanacions científicament sòlides , per exemple, pel que fa a les màscares i les distàncies de seguretat ", conclou