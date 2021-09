Teresa Gálvez: "el pitjor de fer oposicions és que tens la sensació que no hi ha un final"

Cada any són moltes les persones que es preparen per presentar-se a unes oposicions i trobar un lloc fix de treball. Tothom sap que fer oposicions no és fàcil, per això Teresa Gálvez, que compta amb vint anys d'experiència a l'esquena, va decidir crear un Manual Tècnic: Com Opositar, totes les claus per als processos d'Estabilització, consolidació i Funcionarización.





En aquest manual, Gálvez explica tot el que a ella li hauria agradat saber quan va començar a fer oposicions. Així doncs, tracta de facilitar el procés als que decideixin lluitar per una plaça fixa.





@Teresa Gálvez





Pregunta: Fent una recerca per Internet apareixen diversos manuals per fer oposicions; també n'hi ha a les llibreries. I vostè ha dit que mai va pensar a ser escriptora. Per què va decidir llançar aquest llibre llavors?

Resposta: Abans de començar a fer oposicions vaig llegir un llibre amb Orientacions per aprovar oposicions i diversos similars mentre començava a escriure a la tardor de 2019. Recordar que havia guanyat un concurs de contes quan era nena em va animar a començar un Manual Tècnic i pràctic sobre com fer oposicions.







En què creu que es diferencia el Manual Tècnic "Com fer oposicions, totes les claus per als processos d'Estabilització, Consolidació i Funcionarización" d'altres manuals que es puguin trobar al mercat?

Vull transmetre al lector tot el que li pot ajudar, des d'aspectes personals a aspectes tècnics, perquè primer prengui les millors decisions i després, pugui optimitzar la seva preparació; a més he inclòs les recomanacions d'altres opositors i aspectes que després de comentar-ho a persones que mai han fet oposicions i que desconeixien, és millor saber-ho amb la lectura del Manual Tècnic. Està plantejat com un quadern de treball i senyalitzat amb elements gràfics indicant quins apartats són de lectura i quines són treball tècnic.





Què vol aportar a les persones, com a autora, amb aquest manual?

És una eina interactiva amb el lector, a mesura que va llegint, pot anotar i controlar les decisions que realitzarà en les dues llistes de tasques. Se li subministra tot tipus de recomanacions i eines útils; per exemple, els dos amplíssims dossiers dels Qüestionari Tipus test i dels casos pràctics d'Administració General. Inclou propostes pre-convocatòria per als processos d'Estabilització, Consolidació i Funcionarización. Se li proposen tres jocs perquè pugui verificar els seus coneixements amb els seus oponents replicant les condicions de la seva Convocatòria i practiqui l'agilitat de resposta escrita, l'expressió oral i que tot lo anterior l'ajudi a millorar la seva preparació abans de les proves selectives. En definitiva, tot el que jo hagués volgut saber quan vaig començar a fer oposicions, i tot el que m'ha servit a mi o a altres opositors per maximitzar una decisió que suposa molt sacrifici personal, diners i és una de les más importants que un pot prendre a la vida. Els dos detalls inclosos amb el llibre són el complement per animar l'opositor en la seva travessia.





Va començar a fer oposicions fa 20 anys, quin és la seva experiència?

Em sembla tremendament dur, sacrificat i solitari; una de les raons que em motivava a avançar la redacció del llibre, va ser comprovar l'alt nivell de preparació dels opositors als quals he consultat. Que hi hagi convocatòries amb places vacants a l'acabar el procés selectiu, indica que cal realitzar una molt bona preparació i execució de totes les proves selectives per aconseguir aprovar una oposició.





Què li diria a una persona que no té clar si fer oposicions o no fer-les?

El meu llibre ajuda a l'opositor a centrar si fer oposicions o no, quines triar i què li suposarà la preparació de l'oposició a nivell personal, temps, cost de preparació, etc.





I quin consell li donaria a una persona que afronta les seves primeres oposicions?

Que les assumeixi amb entusiasme, consciència, resiliència i sabent que és un procés dur.





Què destaca com a aspecte positiu d'unes oposicions?

La demostració de l'enorme capacitat de l'ésser humà de fer projectes que són colossals i assolir-los.





I com a aspecte negatiu?

La sensació que fer oposicions no té fi i la necessitat d'aprendre a superar el suspens, encara que s'hagi realitzat una molt bona preparació.





Creu que s'organitza bé el tema d'atorgar places fixes o dedicar altres a ocupacions temporals?

Crec que la regulació que aprovi el Congrés en les pròximes setmanes dels empleats temporals, el seu desenvolupament normatiu, i sobretot, la seva execució per part de totes les administracions públiques hauria d'evitar en el futur la situació de temporalitat que s'ha produït. L'Administració General de l'Estat ja va anunciar que publicarà a partir de l'any que ve, cada mes de gener, un calendari dels processos selectius que té previst convocar, amb una estimació de nombre de places, inici de les proves selectives i durada; la seva aplicació en tota l'administració pública espanyola ajudaria a agilitzar l'ocupació pública.