La població de la Palma viu amb "calma tensa" l'erupció del nou volcà que "devora cases i carreteres"

David Real és un mestre de Conca que des del passat 1 de gener està establert a l'illa canària de La Palma. Des que aquest diumenge a les 15.12 hores a la comunitat canària entrés en erupció el nou volcà de l'illa, aquest home de Conca està vivint les últimes hores amb "calma tensa" des de casa en Los Llanos d'Aridane, a uns 8 quilòmetres del lloc de l'erupció.





Real, ha narrat que aquesta erupció està sent "impressionant de veure, magnífica", encara que "amb la pena" de veure com la colada de lava "està devorant cases i carreteres".





Volcà de la Palma @ep





"Una vegada que està tot controlat i tothom estem seguint les indicacions de les autoritats, estem intentant fer vida normal en la mesura del possible", ha subratllat el ciutadà de Conca afincat a La Palma.





Encara que porta tres anys vivint a Illes Canàries, des de l'1 de gener d'aquest any té plaça de mestre d'anglès en Los Llanos d'Aridane. Allà, al voltant de les 11.30 hores d'aquest diumenge, va sentir "un fort tremolor", tot i que l'erupció com a tal no la va poder sentir.





Erupció de la qual es va poder assabentar a través d'amics, els qui estaven pendents de la Televisió Canària, canal que va oferir en directe les imatges en què el nou volcà de la 'Illa bonica' començava a expulsar lava.





Real no ha hagut de ser evacuat del seu domicili. Encara que Los Llanos d'Aridane sigui un municipi ampli, al centre de la localitat, que és on ell resideix, no ha estat necessari. "Amics i coneguts d'altres nuclis sí que han hagut de ser evacuats de les seves cases", ha comentat.





A més, sortint uns metres de casa té una vista panoràmica de parc natural de Cumbre Vieja, lloc en el qual s'ha originat aquest volcà. Des d'aquí, ha narrat com la cendra que està deixant el volcà s'està desplaçant fins a la zona de la Caldera de Taburiente, deixant un cel negre per aquesta zona.





Com a docent que és, ha recordat que les classes han quedat suspeses aquest dilluns i que estan a l'expectativa de saber si seguiran suspeses o es van a reprendre. "Pel que he pogut saber, la lava ha deixat inutilitzat algun col·legi de la zona més afectada, com Les Taques, i no se sap què passarà amb els alumnes i els docents d'aquests centres ni amb els propis que existeixen a Los Llanos".





Finalment, Reial ha reconegut que aquest any està vivint un San Mateo diferent. "Qui m'havia de dir a mi fa tres anys, quan vaig viure el meu últim San Mateu a les terres de Conca, que ara anava a estar en aquesta situació", ha indicat.