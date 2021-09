Falten experts en intel·ligència artificial

"Avui dia, els robots i els algoritmes han traspassat les fronteres de les fàbriques i estan operant en la part davantera de la casa, a la part del darrere de l'oficina i a la seu de l'empresa". Són les paraules amb què Alain Dehaze, conseller delegat d'Adecco Group, posa en evidència que la intel·ligència artificial ja ha sortit dels laboratoris i dels centres de recerca, i es difon per tots els àmbits de la societat i de l'economia. DE concebre-la com un element més o menys pintoresc retratat profusament en la ciència ficció, hem passat a assumir-la com una cosa quotidiana en els nostres entorns de treball i en les nostres llars. La fem servir diàriament, encara que no siguem conscients que hi és, per exemple, quan fem servir la funció de text predictiu a l'escriure al telèfon mòbil, que ens anticipa les paraules més probables que utilitzarem, o, també, quan la nostra plataforma d'audiovisual ens recomana pel·lícules o sèries que s'ajusten als nostres gustos o interessos cinematogràfics.

Una enquesta realitzada per Capgemini a gairebé 1 000 executius d'empreses d'onze països, va posar en evidència la dificultat que troben les organitzacions per portar els projectes basats en intel·ligència artificial més enllà de la fase pilot. No obstant això, el percentatge de companyies que ho aconsegueix creix progressivament: deL 36% de 2017 aL 53% de 2020. Amb tot, tan sols el 13% de la mostra afirma haver posat en marxa casos en producció amb èxit i continuar escalant experiències pilot, mentre que el 40% reconeix tenir uns pocs casos d'ús a escala limitada. El principal obstacle que troben els enquestats per incorporar aquestes tecnologies en l'operativa de l'empresa és la manca de talent relacionat amb la intel·ligència artificial, és a dir, la manca de personal format al respecte.





Tot i que en general hi ha una escassetat generalitzada de perfils amb habilitats tècniques, la divergència entre l'oferta existent i les necessitats que requereixen les empreses es fa especialment rellevant en el camp de l'aprenentatge automàtic, en el de les plataformes de machine learning i deep learning (com Tensorflow o SickItLearn), la visualització de dades (Tableau, Spotfire, PowerBI o QlikView) i els llenguatges de programació, com poden ser Python, SQL o R, entre d'altres. Pel que fa al perfil professional més necessari i menys cobert en aquest sector, l'enquesta de Capgemini assenyala que és el d'analista de negoci per intel·ligència artificial.





Una altra enquesta, aquesta vegada realitzada per la Comissió Europea (European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence), ens permet identificar les particularitats del nostre país pel que fa a la demanda de perfils professionals. Les dades posen en evidència que Espanya troba una manca molt més significativa que els altres països en experts en robòtica, el 50% de les empreses assenyala la seva escassetat com una barrera per adoptar aquestes tecnologies davant el 31% de la mitjana europea. El mateix passa amb la manca de professionals en aprenentatge automàtic i modelització, destacat per gairebé la meitat de la mostra espanyola i només pel 39% en el conjunt. Finalment, els empresaris del nostre país, encara que en menor mesura que els perfils anteriors, també manifesten una necessitat de treballadors amb coneixements de programació. D'altra banda, estem més o menys en línia amb Europa en la necessitat d'experts en temes com la gestió de big data i la informàtica en núvol. Sens dubte, hi ha una manca significativa dels perfils necessaris en aquest terreny que pot posar en perill l'expansió de la intel·ligència artificial.