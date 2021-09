Augmentar els impostos a l'alcohol podria evitar 5.000 morts per càncer cada any a Europa

El 2020, més de 4,8 milions de persones a Europa van desenvolupar càncer, un estudi liderat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que es podrien evitar anualment 10.700 nous casos de càncer i 4.850 morts per càncer relacionades amb l'alcohol en està regió duplicant els impostos especials actuals sobre les begudes alcohòliques.





El Regne Unit, la Federació de Rússia i Alemanya, que junts representen gairebé el 40% de totes les vides potencials salvades, i es trobarien entre els principals guanyadors d'aquesta mesura econòmica, assenyala l'informe donat a conèixer aquest dilluns a Copenhaguen (Dinamarca) i publicat a 'Lancet Regional Health-Europe'.





Begudes alcohòliques @ep





"La taxa de càncer en la Regió és la més alta del món i els alts nivells de consum d'alcohol contribueixen. L'alcohol està relacionat amb 7 tipus diferents de càncer. La bona notícia és que a Europa, fins al 40% de els càncers podrien prevenir-se, i tenim moltes oportunitats de vèncer el càncer com una malaltia potencialment mortal en un futur pròxim ", ha assenyalat la doctora Carina Ferreira-Borges, cap en funcions de l'Oficina Europea de l'OMS per a la Prevenció i el Control de malalties No Transmissibles i una de les autores de l'estudi.





El nou estudi mostra que els impostos poden reduir efectivament la càrrega dels càncers relacionats amb l'alcohol. Duplicar les excisions d'alcohol actuals a la Regió d'Europa de l'OMS pot ajudar a evitar al voltant de el 6% dels nous casos de càncer i les morts relacionades amb el consum d'alcohol.





Per treure aquestes dades els autors van crear un model per a 3 escenaris en què els impostos especials actuals sobre les begudes alcohòliques es van incrementar en un 20%, 50% o 100%. Les dades sobre el càncer de 2019 es van recopilar en 50 (dels 53) països de la Regió d'Europa.

Així, si es duplicaran els impostos actuals el major nombre total de casos i morts de càncer relacionat amb l'alcohol potencialment evitables es va registrar al Regne Unit: més de 1.800 casos evitables (10,9% dels casos nous) i 680 morts evitables ( 10,9% de les morts).





El segueix, Rússia: més de 1400 casos evitables (5,4% dels casos nous) i 725 morts evitables (5,0% de les morts); i Alemanya: més de 1250 casos evitables (4,9% dels casos nous) i 525 morts evitables (4,8% de les morts). A més, un una política més estrictes, es reduir danys d'una manera exponencial a Noruega: 23,7% dels casos nous (162 casos evitables) i 23,8% de les morts (60 morts evitables); Armènia: 16,9% dels casos nous (22 casos evitables) i 16,8% de les morts (13 morts evitables); i Islàndia: 14,3% dels casos nous (5 casos evitables) i 14,2% de les morts (2 morts evitables).





TIPUS DE CÀNCER RELACIONAT QUE PODEN PREVENIR





L'alcohol està classificat com a carcinogen humà de el Grup 1 per l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer i està relacionat causalment amb el càncer de cavitat oral, faringe, esòfag, colorectal, fetge, laringe i mama femenina.





Amb una duplicació dels impostos especials sobre l'alcohol actuals, es van estimar les majors reduccions per al càncer de mama i colorectal femení. Més de 1.000 vides de dones podrien salvar potencialment de el càncer de mama i 1.700 vides d'homes i dones de el càncer colorectal.





"Avui, en molts dels països de la Regió d'Europa de l'OMS, els nivells actuals d'impostos segueixen sent baixos, particularment dins de la Unió Europea. És per això que l'OMS / Europa recomana augmentar els impostos a les begudes alcohòliques com una de les millors mesures amb un impacte potencialment alt ", ha assenyalat el doctor Jürgen Rehm, un altre autor de l'estudi, científic principal de l'Institut d'Investigació de Polítiques de Salut Mental al Centre d'Addiccions i Salut Mental a Toronto, Canadà.





Segons el parer de Rehm, qui és a més membre de Consell Assessor sobre Innovació per a Malalties No Transmissibles de l'OMS / Europa, la implementació d'aquestes polítiques conduirà a resultats positius en tots els països que vulguin millorar la salut de la seva gent. "Amb el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer de la Comissió Europea i el seu compromís de revisar la legislació de la Unió Europea sobre impostos a l'alcohol, hi ha una finestra clara d'oportunitat per a l'acció", assenyala.





L'augment dels impostos especials sobre l'alcohol és una de les millors mesures de l'OMS: està política redueix de forma rendible el consum d'alcohol i la càrrega sanitària atribuïble a l'alcohol. A més, seria recomanable promulgar i fer complir restriccions sobre la disponibilitat física d'alcohol al detall, per exemple, mitjançant hores reduïdes de venda; i fer complir prohibicions o restriccions integrals sobre l'exposició a la publicitat de l'alcohol (en múltiples tipus de mitjans).