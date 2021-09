Naturgy, Enagas i Exolum desenvolupen la primera gran aliança d'hidrogen verd per a l'àmbit de la mobilitat a Espanya

Naturgy ha signat un acord amb Enagás, a través de la seva filial Scale Gas, i Exolum per estudiar i desenvolupar conjuntament infraestructures de producció, distribució i subministrament d'hidrogen verd en el sector de la mobilitat en tot el territori nacional. Es tracta de la primera gran aliança d'hidrogen per a corredors de mobilitat. El projecte es denominarà "Win4H2".





Aquest acord comprèn el desenvolupament d'una xarxa de 50 hidrogeneras que ofereixin una penetració homogènia al nostre país d'aquest vector energètic, de manera que qualsevol usuari pugui optar per la solució de l'hidrogen verd tenint garantia de subministrament en el 100% de l'Espanya peninsular.





Entre els possibles beneficiaris en l'ús de l'hidrogen verd per a la mobilitat es troben sectors com l'Administració, transport de viatgers, logística, taxis, vehicles particulars, logística d'equipatges portuari i aeroportuari, a més d'altres potencials grans consumidors en els anomenats valls de l'hidrogen .





L'objectiu d'aquests corredors és establir una xarxa de punts de proveïment d'hidrogen renovable que distin entre ells de l'ordre de 300 km i cobreixin la totalitat de país, permetent l'establiment de rutes logístiques nacionals amb garantia de subministrament i la seva connexió amb rutes internacionals.





Aquesta configuració permetrà abastir una àrea d'influència o servei de 150 km de radi al voltant de cada instal·lació. Per a això, es preveu disposar d'una capacitat de producció d'hidrogen verd d 'aproximadament 4.000 a 7.000 tones a l'any en una primera etapa, a través d'un disseny escalable en funció de l'evolució del mercat.





El desplegament de la xarxa es realitzarà de manera progressiva i buscant la necessària col·laboració publicoprivada a través d'ajudes públiques que permetin complir amb el Full de Ruta de l'Hidrogen publicada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, facilitin el desenvolupament de la indústria de l'hidrogen a Espanya, i redueixin les emissions de gasos d'efecte hivernacle en la mobilitat.





Les tres companyies estan ja dissenyant la primera ruta que permetrà subministrar H2 verd a les localitats de Madrid, València i Múrcia / Cartagena, així com interconnectar a través d'un corredor d'hidrogen, facilitant així el moviment entre aquestes zones mitjançant vehicles propulsats per aquest combustible sostenible. L'elecció d'aquesta primera ruta s'ha dut a terme tenint en compte l'alt volum de transport pesat, tant de mercaderies com de passatgers.





En cadascuna de les ubicacions seleccionades es dissenyaran, construiran i operaran les infraestructures necessàries per proveir la demanda d'hidrogen que s'identifiqui inicialment, possibilitant l'escalat per satisfer en cada moment els increments de demanda a mesura que aquests es produeixin.





Corredors d'hidrogen projectats pel consorci









El director d'Explotació dels Nous Negocis de Naturgy, Rafael Benjumeda, ha aprofitat la signatura d'l'acord per confirmar l'aposta del grup Naturgy pels gasos renovables com és l'hidrogen verd i el desenvolupament de les infraestructures necessàries per assolir els compromisos europeus en la reducció d'emissions dins del seu pla de descarbonització. "Amb aquesta aliança es dóna resposta al desafiament que representa per a Espanya el repte de la transició energètica que es desenvolupés gràcies al Pla de Recuperació, transformació i resiliència on l'hidrogen verd té un paper protagonista dins de la Unió Europea", ha afegit.





Per la seva banda, el director general d'Enagás Emprèn, Fernando impost, ha assenyalat que "aquest acord amb Naturgy i Exolum, mitjançant Scale Gas, filial sorgida del nostre programa d'emprenedoria i innovació que desenvolupa infraestructures de petita escala per a la mobilitat sostenible , està alineat amb el compromís d'Enagás amb la transició energètica i la descarbonització. Exemple d'aquesta estratègia és la primera hidrogenera a 700 bar d'Espanya, posada en operació per Scale Gas a principis d'aquest any ".





El Global Strategy & Innovation Lead de Exolum, Andrés Suarez, ha destacat que "Exolum vol ser un actor rellevant en el desenvolupament del sector de l'hidrogen i la seva aposta és integrar solucions al llarg de tota la seva cadena de valor, aprofitant tota la seva experiència en la gestió i optimització de xarxes energètiques, i recolzant-nos en les infraestructures existents el que constitueix una oportunitat en termes d'eficiència i viabilitat econòmica completament alineada amb els nostres objectius de descarbonització i economia circular ".





Iniciativa oberta a la col·laboració amb més agents del sector





Tant Enagás com Naturgy i Exolum, acumulen una experiència de dècades com a dissenyadors, constructors i gestors d'infraestructures de producció, distribució i subministrament de productes energètics i en l'àmbit del desenvolupament de models de negocis sostenibles en el sector energètic.





L'acord, que s'ha signat coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, també inclou l'establiment de relacions i aliances amb diferents empreses interessades en el consum d'hidrogen o en participar en alguna baula de la cadena de valor de l'hidrogen amb l'objectiu de desenvolupar tecnologies que, associades al desenvolupament de competències i habilitats en el teixit empresarial espanyol, permetin que aquest mercat pugui desenvolupar-se en equitat competitiva amb altres vectors energètics i converteixin al país en un dels referents internacionals en el sector de l'hidrogen renovable.





A més, les tres empreses han presentat la seva cartera de projectes d'hidrogen renovable a les manifestacions d'interès publicades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i pel Ministeri d'Indústria que inclouen projectes de diferent naturalesa que es desenvoluparan tant a la Península com a les Balears i les Canàries, i alguns d'ells amb participació també en consorcis per al desenvolupament de projectes en altres països europeus.