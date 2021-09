Garamendi destaca la importància de la formació per al futur de l'economia: "A Espanya hi ha un talent impressionant"

A la jornada, que va servir per abordar els principals reptes de l'economia espanyola per treure el màxim partit als fons europeus Next Generation EU, Antonio Garamendi va recordar que, tot i l ' "enorme desocupació juvenil", més de la meitat de les empreses espanyoles afirma tenir dificultats per cobrir determinades vacants per falta de perfils.





"És molt difícil que puguem créixer si la nostra gent no està preparada", va dir Antonio Garamendi, que va subratllar que és necessari que cada vegada més dones es vagin incorporant a les carreres tècniques per "trencar els sostres de vidre".





Antonio Garamendi @ep





Així mateix, ha assenyalat que des de CEOE s'ha treballat durant més de dos anys amb el Ministeri d'Educació per a dissenyar la nova Llei de Formació Professional, acordada en el si del diàleg social, ara en fase de tramitació parlamentària. El nou text legal aposta per la formació dual (centre educatiu i empresa) doncs, segons l'opinió d'Antonio Garamendi, "l'anar uns per una banda i altres per un altre no val per a res".





diàleg social





Precisament, Garamendi va iniciar la seva intervenció posant l'accent en la rellevància del diàleg social. "Vull posar en valor el diàleg social, que ha funcionat i segueix funcionant, fins i tot quan diem que no. Ho dic perquè quedi clar que seguirem treballant en les taules com el primer dia", ha postil·lat.





Al costat de la formació, el president de la CEOE es va referir a altres reptes claus que s'han d'afrontar perquè l'economia espanyola es recuperi dels efectes de la crisi i pugui seguir avançant. "Estem treballant per recuperar el que havíem perdut com a conseqüència de la pandèmia. Encara estem en una situació precària. És asimètrica, és a dir, hi ha sectors que estan millor, hi ha d'altres que estan pitjor i fins i tot, dins dels sectors hi ha territoris que pateixen més que altres ", ha indicat Garamendi.





Per sortir de la crisi i enfortir el teixit productiu, ha apuntat a la sostenibilitat, elevar el pes de la indústria en el PIB fins al 20% i seguir apostant per la digitalització, una qüestió essencial, ja que ha advertit que, en l'actualitat, "o estem en el núvol o estem en els núvols".





Quant als fons europeus, va declarar que els PERTE han de ser vistos com transversals per a l'economia, a el temps que va posar de manifest la importància de el sector privat per aprofitar aquests recursos. "En els PERTE, de cada euro d'Europa, quatre euros seran d'inversió privada".





A més, i l president de la CEOE va elogiar el salt en internacionalització de les empreses en els últims anys, passant d'unes 50.000 companyies amb activitat a l'estranger a 150.000.





Alhora, ha destacat que és fonamental que el talent que surt d'Espanya pugui tornar. "Jo crec que és bo que es vagi, però perquè torni. És boníssim que la gent surti, que vagin a Califòrnia, però amb intenció de tornar ", ha remarcat.