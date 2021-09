Sis detinguts per presumptament agredir amb arma blanca a un jove a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a sis persones --cinc d'elles menors d'edat-- per presumptament agredir amb arma blanca a un altre jove durant les festes majors de barri d'Horta de Barcelona "per robar-li o intentar robar-li.





Segons han explicat fonts de la policia catalana aquest dilluns, els fets van passar al voltant de les 5.30 hores de la matinada de diumenge, quan diversos vigilants de Metro van alertar els agents que hi havia un jove ferit.





La policia catalana va organitzar un dispositiu amb agents uniformats i agents de paisà i van detenir sis persones com a presumptes responsables de l'incident.





Efectius de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc i van traslladar la víctima en estat greu fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron de la ciutat, d'on ja ha estat donat d'alta.





La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra continua indagant per aclarir les causes de l'esdeveniment i no descarten més detencions.