Un policia fora de servei salva la vida d'un nadó a punt de morir per ennuegament

Un agent de Policia Nacional fora de servei ha salvat la vida d'un nadó per ennuegament a la capital de Terol, tal com ha assenyalat la Comissaria Provincial de Terol en una nota de premsa.





Els fets van tenir lloc el passat dos de setembre, quan l'home, que es trobava fent compres a la zona de Sant Julià, al sortir d'un establiment, va observar a una dona molt nerviosa que sostenia en els seus braços un nen d'entre 18 i 24 mesos, que presentava signes inequívocs d'ennuegament, així com una elevada dificultat respiratòria.





Per això, el funcionari immediatament va deixar la compra que portava amb si, agafant a l'infant per tal d'iniciar la maniobra 'Heimlich'. Després de diversos segons, el mateix va expulsar l'objecte que li obstruïa les vies respiratòries començant en aquest instant a respirar amb normalitat.





Una vegada que el nen es trobava en condicions i després de comprovar que no necessitava cap tipus d'assistència sanitària, la mare del menor va abandonar el lloc amb la seva altra filla de sis anys, no sense abans mostrar el seu agraïment al policia que va aconseguir salvar la vida d' seu nadó.





La Policia Nacional ha recordat que aquests serveis humanitaris són bastants habituals. El seu objectiu és assistir i ajudar a tot aquell ciutadà que sol·licita la seva intervenció per qualsevol motiu, des de l'assistència per urgències sanitàries, en el propi domicili o la via pública, com amb gent gran desorientades al carrer, persones en estat d'embriaguesa, entre altres casos.





Durant 2021, el cos policial a Terol ha dut a terme un total de 66 serveis humanitaris, atenent més serveis d'ajuda i assistència que aquells altres amb fins correctors o repressius.