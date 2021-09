Poden erupcionar els volcans de la Garrotxa?

Cumbre Vieja, La Palma /@EP







"Estem davant un moment històric per a Canàries i hem d'esperar a l'evolució". D'aquesta manera el president del Govern canari, Ángel Víctor Torres, es dirigia el passat dissabte a la població de les illes, concretament de l'illa de La Palma, per donar un missatge de tranquil·litat arran de la possible erupció del volcà 'Cumbre Vieja'. Finalment, ha acabat passant.





A les 15.12 hores del diumenge 19 de setembre el volcà va començar a treure fum, lava i roques piroplàstiques després d'una setmana amb una multitud de petits sismes –més de 1.450 registrats- de fins a 4 graus a l'escala de Richter. Els veïns dels barris de Tacande, Todoque, La Bombilla, La Laguna, El Remo i Puerto Naos, dels municipis de El Paso, Los Llanos de Aridane i Tazacorte ja han estat evacuats i les carreteres LP-214, LP-105 i LP-301 estan tallades preventivament. La via P-212, al barri d'Alcalá, ha estat travessada per la lava i els nens i nenes de les poblacions afectades no aniran a les escoles, com a mínim, fins dilluns.





Aquest fenomen geològic del tot inesperat per a la majoria està provocant, a part d'una gran expectació mediàtica, un trasbals als habitants de Canàries com també a les autoritats, que resten a l'expectativa per veure com avança l'erupció. Davant d'aquest context i pensant que a Catalunya tenim volcans similars al 'Cumbre Vieja', la pregunta que ens formulem és: hi ha la possibilitat que en territori català tinguem erupcions "sobtades"?





"ALTÍSSIMAMENT IMPROBABLE"





El geòleg i vulcanòleg, Joan Martí, ha afirmat aquest dilluns en declaracions a l'ACN que a Catalunya "no tenim cap símptoma que el nostre vulcanisme es pugui reactivar en breu", de forma que és "altíssimament improbable" que hi pugui haver una erupció similar a la de La Palma.





Martí ha explicat que la zona tectònica de Canàries és molt més activa, fet que provoca que les erupcions siguin més freqüents. Així mateix, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) han asseverat que els moviments sísmics que hi ha al territori català "no tenen res a veure" amb l'activitat volcànica.





Tant Martí com el director general de Geologia Regional i Geofísica de l'ICGC, Antoni Roca , han coincidit en confirmar que la zona amb més risc d'activitat volcànica a Catalunya és a la Garrotxa (Girona). Ara bé, Martí ha assegurat que en aquest espai la freqüència d'erupcions és més àmplia que a Canàries. De fet, l'última erupció que s'hi va registrar va ser ara fa 10.000 anys al volcà Croscat.





Croscat, Olot /@catalunya360.cat





EL QUE HA PASSAT A LES CANÀRIES "ESTAVA PREVIST"





Joan Martí, que és director del grup Geoscience Barcelona, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), ha detallat que "Canàries és un altre estil de zona, un altre estil de tectònica, un altre estil de moviments de plaques i el vulcanisme és molt més actiu i amb freqüències molt més curtes".





En aquest sentit, el director ha afegit que a La Palma els experts ja preveien que podia haver-hi una erupció en detectar-hi activitat "anòmala" entre els últims 10 i 12 dies al voltant del 'Cumbre Vieja'. A més, el geòleg ha considerat que, per les dades que disposa, l'explosió volcànica és "normal" si es compara amb les que s'han produït històricament, i que com a molt, pot durar un parell de mesos.





En el cas de Canàries, el control d'aquests fenòmens és més exhaustiu que a Catalunya. Un exemple d'això és que l'Instituto Geográfico Nacional hi té instal·lada una unitat per actuar en cas que hi hagi indicis d'activitat volcànica. En canvi, en el territori català no es té activada la vigilància sísmica atès que no es considera que hi hagi un risc.