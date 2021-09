Endesa X instal·la un punt de recàrrega de cotxes elèctrics de Riba-roja d'Ebre

@EP





Endesa X ha instal·lat el primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics a la localitat de Riba-roja d'Ebre (Tarragona), ubicat al número 3 del carrer Reus, segons un comunicat de l'empresa aquest dilluns.





El punt de recàrrega està connectat a la xarxa elèctrica i permet alimentar dos vehicles alhora, un amb càrrega ràpida de tipus CHAdeMO i CCS2 (50kW) i un amb càrrega semiràpida (22kW).

Endesa X preveu estrenar noves instal·lacions de recàrrega per a vehicles elèctrics a les comarques de les Terres de l'Ebre (Tarragona) amb punts a Flix i Corbera d'Ebre.





L'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antonio Suárez, ha explicat que aquesta infraestructura donarà servei a una demanda constatada, tant de veïns del municipi com de població flotant.

El directe general d'Endesa X, Davide Ciciliato, ha recordat que l'empresa va iniciar una campanya fa dos anys per trencar "el cercle viciós que no hi havia cotxes elèctrics perquè no hi havia recàrrega i a l'inrevés".