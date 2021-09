VÍDEO. Pochettino canvia a Messi, s'enfada i el germà de l'Emir de Qatar reacciona

És el vídeo de què tothom parla. Una decisió que va generar polèmiques, però va aconseguir el resultat desitjat. Quan Mauricio Pochettino va reemplaçar a Lionel Messi pel marroquí Achraf Hakimi, en el partit contra el Lió aquest diumenge, l'entrenador va buscar altres opcions per evitar una nova decepció, atès que l'equip del sud de França, imposava resistència i l'1 a 1 semblava indestructible.

L'estrateg també va enviar a la gespa a Mauro Icardi en lloc d'Ángel Di María, i en el tercer minut addicional el davanter amb passat a la Sampdoria i l'Inter va facturar per evitar la catàstrofe i segellar el 2 a 1 definitiu que va imposar un mantell de tranquil·litat .



No obstant això, l'enfadamentdel millor jugador del món, les reaccions de la premsa local i els tradicionals memes van conformar un combo que no va passar desapercebut. I un altre dels que va prendre cartes en l'assumpte va ser un dels germans de l'amo del club, qui en les seves xarxes socials li va enviar un suggestiu missatge a Pochettino després de treure a l'argentí: "Londres és una ciutat bonica, ja ho saps".





Mohammed Khalifa bin Al Thani és el germà de Tamim bin Hamad Al Thani, l'Emir de Qatar màxim propietari de l'entitat parisenca que va invertir una fortuna per conformar l'equip dels somnis que va a la recerca de la seva primera Champions League.









Pochettino va necessitar d'una explicació inherent a la seva funció per aclarir l'aparent plantada del millor jugador del món, quan va decidir suplantar als 30 minuts del segon temps de la trobada en què Paris Saint Germain li va guanyar 2 a 1 a Olympique Lió. "Aquí tothom sap que PSG té grans jugadors i un planter nodrit, amb 35 integrants, però no es pot jugar amb més d'11", va indicar el tècnic sorgit com a futbolista a Newell 's en la conferència de premsa posterior a la trobada.





I va argumentar: "Per això sempre penso en què és el millor per a cada partit i per a cada jugador, com ho fan tots els entrenadors. Perquè encara que sigui una obvietat, nosaltres estem aquí per prendre decisions que de vegades poden agradar i de vegades no".





L'entrenador va rellevar Messi a la mitja hora de la segona part pel lateral dret Achraf Hakimi. "Li vaig preguntar com estava i em va dir que bé, així que tranquils", va respondre Pochettino a l'ésser consultat sobre la sortida de l'astre de Rosario, que no li va retribuir la salutació quan el tècnic li va allargar la mà.





Leo va jugar un bon primer temps en què va generar dues ocasions de gol que van ser desactivades per l'arquer Anthony Lopes i el travesser. L'ex del Barça sempre ha destacat que de no poder jugar els 90 minuts, preferia ingressar en el complement abans que ho traguessin "quan el partit està per definir".