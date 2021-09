Catalunya estarà aquest dimarts en alerta per pluges, tempestes i onatge

Onze províncies de Catalunya, Balears i sud-est peninsular estaran aquest dimarts en avís de diferents nivells per pluges, tempestes, onatge i vent, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 21 de setembre.





En concret, s'ha activat l'avís taronja (risc important) per pluges a zones de Barcelona, Tarragona, Alacant, València, Múrcia, Mallorca, Eivissa i Formentera, així com l'avís groc (risc) a Barcelona, Tarragona, Múrcia, Albacete , Almeria, Alacant, València, i Menorca.





Per tempestes estaran també en alerta groga zones de Barcelona, Tarragona, Alacant, València, Múrcia, Albacete, Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca, Còrdova i Sevilla. Així mateix, s'ha activat l'avís groc (risc) per fort onatge Girona, Múrcia, Alacant, Almeria, Granada, Cadis i Balears. Eivissa i Formentera estaran en risc per vent fort.





Segons informa l'AEMET, a l'àrea mediterrania continuarà la inestabilitat, amb cels ennuvolats, i ruixats i tempestes, que podrien ser localment forts o molt forts al litoral de Catalunya, Balears i sud-est peninsular, i en algunes zones localment persistents.





En relació amb les temperatures diürnes, aquestes aniran en descens a la meitat sud peninsular i Balears, localment notable a la zona de Llevant i Balears. Experimentaran pocs canvis a la resta.





Finalment, els vents seran de component nord a la meitat nord peninsular, Balears i Canàries, amb alguns intervals de fort en el litoral de Galícia, l'Empordà i Eivissa; de component est a la meitat sud peninsular, amb intervals de fort en els litorals de sud-est.