Una dona embarassada queda ferida en el tiroteig de Sabadell i perd el seu fill

Zona on va tenir lloc el tiroteig /@DiarideSabadell





Una dona en avançat estat de gestació ha perdut el fill que esperava en un tiroteig aquest dilluns de matinada al polígon de Sant Pau de Riu-sec, a Sabadell (Vallès Occidental), i on quatre persones més han quedat ferides, segons han confirmats fonts properes a l'ACN. Fonts policials han concretat que s'han sentit trets cap a quarts de dues de la matinada d'aquest dilluns al carrer de la Serra de Galliners.





Els ferits són tres dones i dos homes, i tots ells han estat traslladats a diferents hospitals de la zona. La dona embarassada es trobaria a l'Hospital de Terrassa, tot i que el centre no ho confirma de forma oficial. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets, que es van produir en el marc d'un "botellón".





Ara per ara no ha transcendit la identitat de les víctimes, i encara no s'ha pogut identificar ni localitzar els agressors. Fonts de l'Ajuntament de Sabadell ha assenyalat que la zona on s'han produït els fets és un espai on s'hi solen fer trobades de persones per beure alcohol, una pràctica que ha repuntat en els darrers mesos.





Per aquest motiu, preveuen treballar conjuntament amb la propietat del polígon, Via Sabadell, per incrementar la vigilància i la seguretat a la zona i evitar-hi la concentració de persones de nit, quan les empreses de l'entorn, centrades majoritàriament a la venda de mobiliari i alimentació, estan tancades.





TRETS PER TOT ARREU





Testimonis dels fets han relatat com van viure el desenllaç d'una nit que va començar com moltes a la zona, en aquesta ocasió amb unes 200 persones, la majoria d'origen llatí, segons detallen, congregades al vial que es troba darrera de l'establiment Leroy Merlin. "Vam començar a sentir trets, no sabíem d'on venien, i tothom va fugir corrents", explica Hugo Silva, que es trobava amb uns amics al lloc. Assegura, però, que no coneixen ni les víctimes ni l'autor o els autors dels trets. "Només veníem a prendre alguna cosa, això no ens ho esperàvem", lamenta.





Cristina Sugey s'havia desplaçat amb el seu germà amb el mateix objectiu. "Quan estàvem agafant uns glaçons per al combinat vam començar a sentir trets i vam fugir corrents, uns van intentar fins i tot saltar a l'autopista, i en tornar vam veure un noi amb la samarreta plena de sang", relata.





Aquest dilluns han tornat al lloc, aquest cop amb llum de dia, per veure com havia quedat la zona, on els serveis de neteja havien ja recollit gran part de les deixalles que de matinada s'hi acumulen.