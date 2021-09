El Govern de Canàries prepara un decret llei per reconstruir les cases afectades

Àngel Víctor Torres, juntament Pedro Sánchez / @ EP





El Govern de Canàries està treballat ja en un esborrany de decret llei per poder requalificar els terrenys en què se situen els habitatges que s'han vist afectades per l'erupció volcànica iniciada aquest diumenge a l'illa de La Palma, perquè "amb urgència i immediatesa" es puguin reconstruir.





Així ho ha anunciat en roda de premsa el president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, després d'una reunió tècnica del Comitè Director del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Risc Volcànic (Pevolca), i en què ha comparegut al costat del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i el president del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.





La compareixença s'ha produït, també, després d'haver visitat el centre d'acollida d'afectats per l'erupció volcànica, ubicat a l'Acuertalamiento del Fuerte i atès per la Creu Roja, on han pogut conèixer de primera mà la situació per la qual travessen molts veïns de l'illa i molts dependents que han tingut de ser desallotjats dels seus habitatges després de l'erupció.





En la seva intervenció, Àngel Víctor Torres ha dit que el més important en aquests

moments és "tenir cura de la seguretat" i que s'arbitren "tots els mecanismes i les

ajudes "per part de les administracions públiques. Per això, des del Govern canari ja s'està treballant, "amb urgència", en aquest esborrany de decret llei perquè "hi haurà danys importants en els habitatges i en les propietats dels veïns, que s'han vist afectats per l'arribada de les colades".





D'altra banda, Torres va destacar que fins al moment no s'ha hagut d'atendre a cap persona per problemes de salut vinculats amb el volcà i tampoc s'ha de lamentar cap pèrdua humana ni danys personals.





El president ha indicat, també, que el volcà "segueix actiu i ho seguirà estant en

els propers dies ". Ángel Víctor Torres ha posat èmfasi que és" absolutament imprescindible "extremar totes les mesures de seguretat perquè" estem davant d'unes circumstàncies tremendament perilloses "que estan afectant de manera" molt greu "a l'illa de La Palma, a concret, a terrenys, zones agrícoles, habitatges, etcètera.