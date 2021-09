L'oci nocturn reobre a Catalunya amb la mirada posada en el certificat Covid

La secretària general de la Conselleria de Salut, Meritxell Masó, i el secretari general d'Interior de la Generalitat, Oriol Amorós / @ EP







La Generalitat ha anunciat que l'oci nocturn a Catalunya podrà obrir en espais exteriors fins a les 3 de la matinada des de la nit d'aquest dimecres a dijous, tot i que de moment seguirà tancat en interiors per la pandèmia.







Així ho ha anunciat la secretària general de la Conselleria de Salut, Meritxell Masó, i el secretari general d'Interior de la Generalitat, Oriol Amorós, en declaracions aquest dilluns després de reunir-se amb representants de l'oci nocturn a la tarda. La mesura entrarà en vigor just abans de la celebració de les festes de la Mercè, patrona de la ciutat de Barcelona.





Els restaurants i les altres activitats que estaven obertes fins a les 00.30 podran obrir mitja hora més (fins a la 1) i, en el cas de l'oci nocturn, els professionals tindran mitja hora de marge des del seu tancament per recollir (fins a les 3.30).





ALTRES SECTORS



Els altres sectors que també podran obrir des d'aquest dijous fins a les 00.30 hores són, a més de la restauració, equipaments esportius, activitats culturals i botigues de proximitat i de conveniència.

Pel que fa a ampliar l'horari de la restauració fins a les 1 de la matinada, si es manté l'aforament de 10 persones a l'exterior i 6 a l'interior.





OCI NOCTURN



La Generalitat l'impulsa en constatar una millora de la situació epidemiològica a Catalunya, tot i que ha deixat clar que es manté l'obligatorietat de la mascareta (sempre que no es consumeixi) i no es permet el ball.





Després de la reunió amb el sector, Masó ha dit que també "ha proposat un horitzó proper per poder obrir els espais interiors", amb la possibilitat d'usar el certificat Covid si la situació epidemiològica ho permet.





També es baixés la possibilitat que serveixi acreditar que s'ha passat la malaltia en els últims mesos o presentar una prova de detecció amb resultat negatiu, però es "prioritzarà" l'ús del certificat Covid.





A la futura obertura dels espais interiors se seguirà limitant l'aforament i "probablement" es podrà ballar, ha dit Masó, tot i que de moment estarà prohibit en els exteriors.

No han concretat quan es farà la propera reunió entre el Govern i l'oci nocturn, però Masó ha assegurat que hi ha "bona sintonia" entre les dues parts.





Preguntat per si el Govern pren aquesta determinació per l'augment dels 'botellons', Amorós ha dit que, tot i que no es pot establir una relació causal directa, el departament d'Interior creu que "una major obertura de l'oci nocturn ofereix una alternativa d'oci que redueix aquestes formes d'oci amb conseqüències no desitjables cap a l'espai públic i la seguretat".