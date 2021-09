Araújo salva el Barça amb un gol in extremis

@EP





El FC Barcelona va aconseguir un empat (1-1) davant el Granada al Camp Nou en l'últim minut de partit. Ho va fer després que el conjunt andalús s'avancés en el marcador amb un gol de Domingos Duarte en el minut dos, deixant als homes de Koeman totalment fora de joc.





El tècnic blaugrana va tractar de sorprendre traient d'inici a Memphis, Coutinho i Yusuf Demir, però no li va funcionar. Ho va intentar el primer d'ells en diverses ocasions i també Sergi Roberto, que va tenir l'ocasió més clara però va llançar la pilota al travesser.





El Granada, amb el marcador a favor, perdia temps; el Camp Nou s'enfadava. El FC Barcelona seguia insistint però li faltava gràcia. Al descans, Koeman va treure a Sergi Roberto perquè entrès al terreny de joc Luuk de Jong. L'ordre era clara: fer arribar la pilota a l'àrea perquè aquest intentés empatar. Però les pilotes entraven a la zona de perill sense solta ni volta.





No obstant això, no es van donar per vençuts. Ho van intentar De Jong i Araújo, els dos amb un cop de cap. Però la saga del Granada va evitar que els gols pugessin al marcador. No ho van aconseguir però quan es complia el temps reglamentari. Araújo va superar a Maximià i va aconseguir un punt que semblava que no anava a arribar.





El Barça té molt a millorar, però Araújo el va salvar de la derrota i va mantenir a l'equip en el setè lloc de la taula. Sumen vuit punts i compten amb un partit menys, ja que es va haver d'ajornar un dels seus enfrontaments perquè els jugadors rivals tenien compromisos amb les seves seleccions.





FITXA TÈCNICA





Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Eric García, Balde (Mingueza, 42 '); Sergio Busquets (Riqui Puig, 74 '), Sergi Roberto (Luuk de Jong, 46'), Frenkie de Jong; Demir (Piqué, 75 '), Coutinho (Gavi, 60') i Memphis.





Granada: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Abram, Escudero (Neva, 46 '); Eteki (Montoro, 30 '), Luis Milla, Monchu; Portes (Gonalons, 61 '), Molina (Luís Suárez, 61') i Machis.





Gols: 0-1, 2' Domingos Duarte; 1-1, 89' Araújo.





Àrbitre: Jaime Latre (Comitè Aragonès). Va mostrar targeta groga a Montoro (40'), Gonalons (71'), Mingueza (76 '), Koeman (85'), Maximiano (86 '), Monchu (86'), Araújo (88'), Quini (88'), Bacca (90+') i Piqué (90+').