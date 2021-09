El Partit Liberal de Trudeau guanya les eleccions generals, segons les projeccions

El Partit Liberal del primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha guanyat les eleccions generals que s'han celebrat aquest dilluns al país, segons les projeccions de la cadena pública canadenca CBC i de CTV News.





Justin Trudeau @ep





El partit governant ha obtingut més escons que els conservadors de l'oposició en les eleccions, si bé encara no està clar si podrà aconseguir una majoria absoluta de 170 escons. En concret, el Partit Liberal de Trudeau lidera amb 155 dels 338 escons de la Cambra dels comuns, enfront dels 123 escons dels conservadors.





La victòria de Trudeau suposa una fita en la història del Canadà: implicaria la reelecció del primer ministre per afrontar el seu tercer mandat des que va guanyar els comicis de 2015.





Milers de canadencs s'han dirigit aquest dilluns a les urnes després d'una frenètica campanya electoral per escollir un nou govern que haurà d'enfrontar-se, en primera instància, a la recuperació econòmica després de la crisi sanitària per la pandèmia.





Amb les dades lleugerament al seu favor, els liberals de Trudeau surten beneficiats d'una contesa convocada de forma anticipada en una mostra de confiança per part del cap de Govern, i a dos anys de la fi del seu mandat.





Els debats celebrats la setmana passada semblen haver afavorit al Partit Liberal, si bé les enquestes apuntaven sols a un estret avantatge sobre els conservadors liderats per Erin O'Toole.





GOVERNS EN MINORIA





Acostumats als governs en minoria, els canadencs els haurien d'atorgar almenys quinze escons més dels que ja tenia el Partit Liberal perquè la formació pogués legislar sense la necessitat de comptar amb el suport de part de l'oposició, com ha succeït durant els últims dos anys. És comú que al Canadà els governs en minoria estiguin formats pels partits amb més escons, encara que no és estrictament necessari.





Per darrere dels conservadors, en popularitat, es trobaven el Nou Partit Democràtic (NPD) de Jagmeet Singh, un exadvocat i estrella de 'TikTok' que figurava com el favorit entre molts canadencs.





O'Toole portava setmanes tractant d'escurçar distàncies amb el primer ministre, tot aprofitant les crítiques contra el Govern per convocar els comicis en plena quarta onada de contagis de covid-19 al país.





Per a molts, la clau d'aquestes eleccions radicava en si eren enteses com un referèndum sobre la gestió de Trudeau o una nova oportunitat per al Govern --tal com intenten vendre els liberals--.





EL CANVI CLIMÀTIC, EN EL PUNT DE MIRA





En un any marcat per les altes temperatures i la gestió de la sanitat pública, els partits han concentrat els seus esforços a traçar plans de recuperació que permetin als canadencs tornar a la normalitat al més aviat possible.





La població ha manifestat la seva preocupació pel canvi climàtic i el medi ambient. El govern que surti d'aquests comicis ha de preparar-se a contrarellotge per a la cimera del clima de l'ONU, que se celebrarà al novembre a Glasgow (Regne Unit).





Hi ha seriosos dubtes respecte de la capacitat del Canadà de complir amb el seu objectiu d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, un pla que cerca reduir un 40 per cent les emissions respecte als nivells de 2005 i de cara a 2030.





L'escalfament global ja va ser un tema central en la campanya per a les eleccions federals de 2019 i va provocar nombroses protestes i marxes en ciutats com Mont-real, on l'activista sueca Greta Thunberg va liderar una multitudinària manifestació.





No obstant això, i encara que els electors han posat sobre la taula altres qüestions com l'accés a l'habitatge, l'impacte del passaport de vacunació sobre els petits comerços i la cura de les persones amb discapacitat, les eleccions s'han centrat fonamentalment en abordar assumptes econòmics en l'era postpandemia.





RECONCILIACIÓ I POBLES INDÍGENES





La troballa de més d'un miler de tombes sense identificar en antics internats per a l'assimilació forçosa de població índia al Canadà ha provocat també una polèmica a escala nacional en un país que torna a afrontar la seva pròpia capacitat de reconciliació entre diferents comunitats.





El tema ha passat a un segon pla al llarg de la campanya electoral, però les banderes canadenques segueixen a mitja asta i les estàtues relacionades amb aquest tipus de residències han estat retirades de llocs públics.





Quan Trudeau va convocar les eleccions, un de cada cinc canadencs situava la reconciliació com una de les seves principals prioritats, tal com indicaven els sondejos. La qüestió va anar perdent importància entre els votants, que no obstant això reconeixen la importància de reparar als pobles indígenes del país.