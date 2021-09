Sánchez intervindrà a l'ONU aquest dimecres a Nova York però cancel·la la resta de la seva agenda

@EP





El president del Govern central, Pedro Sánchez, viatjarà a Nova York a última hora de dimarts per intervenir en el 76è període de sessions de Nacions Unides el dimecres --un dia abans del previst-- i ha cancel·lat la resta de la seva agenda a Estats Units, segons han informat fonts governamentals.





Sánchez tenia previst iniciar diumenge un viatge a Nova York de cinc dies amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU, però després de l'erupció del volcà de Cumbre Vieja a La Palma va decidir posposar el seu vol a Estats Units i desplaçar-se a Canàries, per seguir des de l'illa afectada l'evolució dels esdeveniments.





Ara el Govern central ha informat que volarà finalment a Nova York aquest dimarts a última hora de la tarda, per poder intervenir en persona davant el plenari de l'ONU el dimecres, i no el dijous a la tarda, com estava previst en un inici. Pel que fa a la resta d'esdeveniments, reunions i col·loquis en els quals havia de participar, han quedat per ara cancel·lats, segons les fonts consultades.





Abans de volar a Nova York, Sánchez tornarà a fer nit a La Palma, per participar aquest dimarts a les 13.00 hores --12.00 hora local-- a la reunió de Comitè Director del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Risc Volcànic (Pevolca). Serà la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, l'encarregada de presidir el Consell de Ministres a la Moncloa.





El Govern central havia atorgat màxima rellevància al viatge a Nova York amb motiu de l'ONU, per l'oportunitat que representava a parer de tornar a posar a Espanya en el radar dels inversions internacionals, i que Sánchez es retrobés, per primera vegada després l'esclat de la pandèmia de l'coronavirus, amb els líders mundials.





Fonts diplomàtiques explicaven aquest dimarts, però, que ara la prioritat del president és la Palma i "protegir" i estar al costat dels espanyols que s'estan veient afectats per l'erupció volcànica. En tot cas, l'Executiu assegurava que la intenció de Sánchez era reprendre el viatge el més aviat possible.





Moncloa treballa a hores d'ara a detallar la nova agenda de Sánchez, que ja no serà la que tenia dissenyada fins a aquest moment, plena d'actes i reunions, i que arrencava aquest mateix dilluns a primera hora, amb la seva participació en el fòrum 'The Climate moment ', que organitzava Regne Unit com a país amfitrió de la propera Conferència sobre el canvi climàtic, la COP26, que tindrà lloc a Glasgow al novembre.





No obstant això, l'Executiu assegura que el fet que no vagi a poder participar en gran part dels actes previstos no tindrà conseqüències per a la projecció internacional d'Espanya, que Sánchez esperava reforçar amb esdeveniments com el fòrum econòmic organitzat pel magnat Michael Bloomberg sobre el Pla de Recuperació d'Espanya, que havia de ser aquest dilluns.





Tampoc té previst veure ja amb el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson i l'emir de Qatar, Tamim Bin Hamad A l'Thani, amb qui anava a mantenir bilateales aquest dilluns. Així mateix, es perdrà el sopar privat organitzat pel grup de banca d'inversió Goldman Sachs amb CEO de grans firmes internacionals.





Per dimarts també tenia agendada a Nova York una bilateral amb el nou president de l'Equador, Guillermo Lasso, i una entrevista a CNN amb la prestigiosa periodista Christiane Amanpour, a l'13.00 hora local --19.00 hores a Espanya--.