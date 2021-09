Un eixam d'abelles assassina a 60 pingüins

Desenes de pingüins en perill d'extinció van ser assassinats per abelles en un incident de 'casualitat' a Sud-àfrica, va confirmar una ONG. L'eixam d'insectes va picar repetidament a les criatures marines en una platja, va dir diumenge l a Fundació Sud-africana per a la Conservació de les Aus Costaneres.





Recurs pingüí - Unsplash





Les proves van trobar que els 63 pingüins africans, una espècie que figura en una prominent 'llista vermella' d'animals en perill d'extinció, no tenien més ferides que les picades, mentre que diverses abelles també van morir. L'incident va ocórrer als afores de Ciutat de Cap, Sud-àfrica, on les aus no voladores van ser trobades mortes divendres.





David Roberts, un veterinari clínic de la fundació, va dir: "Després de les proves, trobem picades d'abelles al voltant dels ulls dels pingüins. Això és una succés és molt rar. No esperem que passi amb freqüència, és una casualitat".





Les aus protegides eren d'una colònia en Simon 's Town, una petita ciutat prop de Ciutat de al Cap. L'àrea compta amb un parc nacional, amb les abelles mel·líferes de el Cap com a part de l'ecosistema.





El responsable de el Parc Nacional de Sud-àfrica expliquen que les aus van ser portades a la fundació per a realitzar autòpsies i enviar mostres per a proves de malalties i toxicologia. En un comunicat, asseguren: "No s'ha trobat lesions físiques externes en cap de les aus".



Les autòpsies van mostrar que tots els pingüins tenien múltiples picades d'abella.







"Els pingüins ... no han de morir així perquè ja estan en perill d'extinció", lamenta Roberts. "Són una espècie protegida", sentencia.