Un tren sobre l'escenari deL Teatre Condal

@ Pablo-Ignacio de Dalmases





Quan es parla o s'escriu d'una obra teatral se citen els noms del seu autor o autora, intèrprets i director, però la resta de professionals que ha fet possible la seva posada en escena queda en general relegat a una cita de compromís, quan no senzillament oblidat. Doncs bé, vull fer justícia i retre particular homenatge a Sebastià Brosa, que ha estat el creador de l'escenografia emprada per a l'adaptació aL català de la versió que amb destinació Al teatre va fer Ken Ludwig de "Asassinat a l'Orient express", una de les novel·les més celebrades d'Agatha Christie que s'ha estrenat al Condal, ens diuen que per primera vegada a Europa. Com els qui hagin llegit aquesta obra o hagin vist la seva versió cinematogràfica saben, tracta del crim que es produeix en la llegendària línia fèrria d'aquest nom que va cobrir la distància entre Londres i Istanbul durant diverses dècades de segle XX, fet que, en la imaginació de l'autora anglesa, ocorre quan està travessant Iugoslàvia.





Déu n'hi do simular un comboi ferroviari sobre l'espai escènic d'un teatre. Brosa ha hagut de posar en joc la seva imaginació i ha dissenyat uns compartiments del "sleeping car" de tal manera que permeten que l'acció passi d'un a un altre d'ells de forma versemblant i creïble. I ho ha fet de tal manera que aquests mateixos compartiments poden aparèixer i desaparèixer d'escena i canviar de posició, segons ho exigeixi l'acció dramàtica. Per si això fos poc, ha creat una il·lusió òptica d'extraordinari efecte que indueix a l'espectador a veure com la locomotora de l'exprés inicia la seva marxa... En direcció a la platea! Sense arribar mai a ella, és clar. Una obra mestra que hauran d'estudiar a consciència els alumnes de l'àrea d'escenografia de l'Institut de teatre.





Dit això, afegim que l'Eduard Farelo encarna un bé caracteritzat i convincent Hèrcules Poirot, el detectiu belga capaç de discernir els més enrevessats delictes amb l'única arma de la seva intel·ligència i la seva capacitat de raonament, gràcies als seus cèlebres "cèl·lules grises" del cervell. Està acompanyat per altres nou intèrprets, el que fa de "Asassinat a l'Orient express", que ha dirigit Iván Morales, un muntatge d'extraordinària ambició i, tot s'ha de dir, excel·lent resultat.





Ens van assegurar en la presentació que en el projecte s'havia invertit mig milió d'euros, una quantitat astronòmica que sembla difícil que pugui amortitzar en els cinc mesos escassos que s'ha previst romangui a la cartellera de teatre Comtal. Però quan vam plantejar aquest dubte als responsables del teatre, ens van dir que aquest era el seu problema. La veritat és sembla un muntatge molt difícil de traslladar a la major part de teatres de la resta de províncies catalanes i l'única sortida per a obtenir la seva adequada rendibilitat és la de portar-la després a Madrid, on Focus també ha establert els seus reals. És clar que per a això només cal un detall. Traduir de nou la versió, ara al castellà.