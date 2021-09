VÍDEO: Creen una increïble il·lusió òptica que et farà dubtar sobre quantes llaunes s'estan utilitzant

Les il·lusions òptiques estan fetes per enganyar: mentre els ulls veuen una cosa, el cervell ho interpreta com una altra de diferent, donant lloc a la confusió. No obstant això, és això precisament el que les fa atractives per a un ésser racional que es qüestiona la realitat i tracta d'esbrinar com funciona el truc.





Un exemple d'aquest tipus d'il·lusions òptiques es diu 'The Real Thing' ( "el real"), creada per un Matt Prichard, de 40 anys, de Birmingham (Regne Unit), per a un concurs d'il·lusions òptiques de què va acabar obtenint el segon lloc.





El senzill truc utilitza una llauna de refresc i un mirall que mostra el reflex de la mateixa. A el principi de el vídeo, Matt exposa la seva truc com una cosa tan simple com una llauna de refresc reflectida en un mirall. No obstant això, la cosa no és tan senzilla. És en els següents segons quan un cop de mà aixeca la llauna i l'empeny cap a "mirall", en un gir dels esdeveniments conegut com "desviament de direcció".





El resultat és força sorprenent, tenint en compte que per a la il·lusió òptica Matt va utilitzar un tros de cartró normal i corrent, un marc de fotos i un parell de llaunes de el mateix refresc.