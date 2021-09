CaixaBank presenta les 14 guanyadores territorials de les seves "Premis Dona Empresària CaixaBank 2021"

CaixaBank ha triat a les 14 guanyadores territorials de la cinquena edició dels "Premis Dona Empresària CaixaBank", que cada any reconeixen el talent i l'excel·lència professional d'empresàries a Espanya referents per la seva trajectòria, visió estratègica, capacitat d'innovació i lideratge transformador.





Els guardons, que s'han consolidat en els últims anys pel seu impuls a la diversitat i per la seva contribució a fomentar la igualtat de gènere en la societat espanyola, tenen com a objectiu donar més visibilitat a empresàries líders i fomentar la seva participació en xarxes internacionals en la que puguin interactuar i compartir experiències.







D'aquesta manera, les 14 guanyadores territorials entren a partir d'ara a formar part de la "Comunitat Dona Empresària CaixaBank" a LinkedIn, que reuneix les empresàries premiades en totes les edicions dels "Premis Dona Empresària CaixaBank" i les posa en contacte amb altres xarxes de dones empresàries a nivell nacional i internacional com IWEC, International Women 's Forum, Vital Voices o EIX & aMB.





GUANYADORES TERRITORIALS QUE OPTEN A EL PREMI NACIONAL DONA EMPRESÀRIA CAIXABANK 2021 I Als PREMIS IWEC





Les 14 guanyadores de cadascuna de les direccions territorials de CaixaBank que opten al premi nacional "Dona Empresària CaixaBank 2021" i a ser una de les representants d'Espanya en els IWEC Awards 2021 són:







- Andalusia Occidental i Extremadura: Begoña Romero Hita, gerent de Transfrutalla. La gestió de Romero Hita s'ha caracteritzat pel creixement, la professionalització dels processos i l'impuls de la representació femenina en llocs de responsabilitat a nivell executiu, tècnic i comercial.





- Andalusia Oriental: Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta executiva de Grup Cosentino. Pilar Martínez-Cosentino lidera un pla estratègic que aposta per l'expansió internacional i la mobilitat de les persones. Dóna suport una política activa d'igualtat de gènere i dóna feina a 5.300 persones a tot el món, més de 2.000 d'elles localitzades a Almeria.





- Balears: Carmen Sampol Massanet, CEO de Grup Sampol. L'executiva lidera el grup des de vint anys impulsant la seva projecció internacional al llarg de 4 continents i desenvolupant accions pel clima innovant amb sistemes sostenibles de producció d'energia d'alta eficiència que combinen energies renovables, solucions d'estalvi energètic i digitalització. Col·labora activament en diverses ONGs i Fundacions, desenvolupant múltiples iniciatives en l'àmbit social.





- Barcelona: Elisabeth Stampa, consellera delegada de Medichem. Durant la gestió d'Elisabeth Stampa, la companyia ha aconseguit duplicar la seva facturació, ha crescut internacionalment i ha diversificat el negoci ampliant la cartera de productes també a productes farmacèutics acabats i per a tercers.





- Canàries: Maria Victòria López Fuentes, presidenta de Grup Fedola. Victòria López assumeix la presidència creant noves marques per oferir més propostes al mercat relacionades amb l'hostaleria i ha posicionat la cadena com a model en la gestió de la sostenibilitat mediambiental en l'activitat turística. Fomenta l'apoderament de la dona en els llocs de comandament de la seva companyia, en què les dones representen el 50% dels càrrecs de responsabilitat.





- Castella-la Manxa: Ana Isabel Rebollo Díaz, consellera delegada de Grup Rebollo. Sota la seva gestió, de prop de trenta anys, el grup ha impulsat el negoci de l'alimentació amb el llançament d'una marca d'alimentació gourmet. Col·labora amb la Fundació Nipace, que desenvolupa processos d'atenció integral a nens i joves amb paràlisi cerebral i trastorns neuromotors.





- Castella i Lleó: Mar Casas Prieto, fundadora i CEO de Transleyca, primera dona en crear i dirigir una empresa a Espanya dedicada al transport nacional i internacional de mercaderies per carretera, present a 8 països europeus. Entre les principals qualitats de la seva gestió cal destacar l'aposta per el R + D + I i el creixement continu.





- Catalunya: Alba Carre Colls, consellera delegada de Transports Calsina Carre. Alba Carre ha apostat per la digitalització, la internacionalització i l'impuls a la igualtat de gènere a través d'un pla d'igualtat i la presència de la dona a l'empresa. L'empresa patrocina també l'equip de bàsquet femení de Girona (Uni Girona).





- Comunitat Valenciana: Araceli Císcar García, consellera executiva de la Dacsa Group. La directiva ha promogut el creixement i l'expansió internacional de la companyia en tota l'àrea de la dacsa, així com la creació de la divisió de Solucions Alimentàries, on radica tota la innovació de el grup i que està també internacionalitzada. És part del Patronat de la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València.





- Ebre (Aragó, la Rioja i Navarra): Ainhoa Zabala Versteeg, consellera delegada de Zabala innovation consulting. L'executiva ha impulsat la innovació com a factor clau de la competitivitat i eix de creixement. En el seu compromís amb la igualtat, imparteix xerrades formatives en què comparteix l'experiència de l'empresa en aquest àmbit.





- Madrid Metropolitana: Luisa Berenguer Muñoz, CEO d'e armalider. El grup està present en més de 50 països i el seu pla estratègic preveu un creixement fins a arribar a tenir presència en més de 110 països en els propers 5 anys. En els últims anys, l'empresa ha crescut amb la creació de Nodreixi Essential OTC, des d'on es gestionen tots els complements nutricionals i medicaments de OTC, i amb Toll Pharma, la planta de fabricació pròpia del Grup Farmalíder.





- Madrid Sud: Elisa Gil Vilches, consellera delegada de Grup Gil. La directiva ha expandit el negoci amb l'obertura de nous concessionaris, i ha impulsat la inversió en R + D + I en el seu compromís sostenible amb l'entorn i l'aposta pel cotxe elèctric. Impulsa programes de mentoring intern, així com campanyes de suport a Càritas i el patrocini esportiu a Alcalá de Henares i Torrejón d'Ardoz.







- Múrcia: Lidia Gràcia Gómez, membre de consell d'administració i vicepresidenta de Himoinsa. Durant els últims vint anys, la directiva ha ocupat diversos llocs de gestió i direcció en múltiples àrees de Grup, contribuint a l'expansió internacional de la companyia a EMEA, Àsia i Amèrica.





- Nord (Astúries, Cantàbria, Galícia i País Basc): Carmen Lence, consellera delegada i presidenta de Lence (Grup Leche Río). Durant la seva gestió, des 2019, Carmen ha creat un pla estratègic focalitzat en inversió, innovació, imatge de marca i expansió comercial. El seu compromís social es reflecteix a través de la preservació rural, el patrocini d'entitats esportives infantils i juvenils, i l'impuls a la dona com a mentora de l'ONG "Women 's Iniciative" de Sant Francesc (EUA) treballant amb dones immigrants.





Després de la fase territorial, un jurat format pel comitè de Diversitat de CaixaBank, compost per directius membres de comitè de direcció i per diferents líders dels projectes de diversitat, escollirà, d'entre les 14 guanyadores territorials, a la guanyadora nacional, que serà una de les representants espanyoles en els IWEC Awards 2021 de la International Women 's Entrepreneurial Challenge, la xarxa mundial de dones empresàries líders de tot el món que cooperen a nivell global, que es lliuraran el proper mes de novembre.





CaixaBank ha portat els seus "Premis Dona Empresària" també a la seva filial BPI, amb l'objectiu d'impulsar la diversitat i la igualtat de gènere també a Portugal, reconeixent la trajectòria d'empresàries líders al país. La guanyadora és la representant lusitana per BPI en els premis IWEC.





WENGAGE, EL COMPROMÍS DE CAIXABANK AMB LA IGUALTAT





La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant en la companyia com en el conjunt de la societat. De fet, CaixaBank compta amb un 41,6% de dones en posicions directives (tancament 2020) i amb el compromís públic d'assolir el 43% el 2021. També té un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.







CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, per visibilitzar la diversitat i per reforçar el paper de la dona, amb programes de formació o els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren a altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.





Wengage també desenvolupa iniciatives a nivell extern per als clients i la societat, basant-se en impulsar la diversitat i igualtat d'oportunitats en 3 àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, innovació i educació, i esport.





RECONEIXEMENT A LA DIVERSITAT





Gràcies a aquest compromís, CaixaBank ha estat reconeguda com l'entitat #1 del món en igualtat de gènere segons l'índex internacional de Bloomberg 2021, i ocupa la primera posició a nivell espanyol en l'Índex de Diversitat de Gènere EWoB.







A més, compta amb altres distincions en aquest àmbit com el Distintiu d'Igualtat a l'Empresa (DIE), gestionat per l'Institut de la Dona i ha estat reconeguda per la Fundació Másfamilia amb la Certificació EFR sent la primera entitat espanyola a obtenir el nivell de excel·lència A (Empresa Familiarment Responsable).





A aquests reconeixements se sumen el Premi 25 aniversari de FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries) o la distinció al programa Wengage, com a "Millor pràctica d'una gran empresa 2020" de la Fundació per a la Diversitat.