Investiguen la mort per electrocució de dos cigonyes a Abrera

Guàrdia Civil @ep





La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per aclarir la mort de dos cigonyes blanques trobades als peus d'una torre elèctrica d'alta tensió a Abrera (Barcelona).





En un comunicat aquest dimarts, han explicat que diversos veïns van alertar els agents a l'observar "com dos cigonyes que es trobaven sobre la línia elèctrica queien a terra després d'una forta explosió".





Van ser traslladades al Centre de Recuperació d'Aus de Torre Ferrussa (Barcelona) perquè tècnics de centre les examinessin per aclarir les causes de la mort, i després de certificar la mort per electrocució, van iniciar una investigació per depurar responsabilitats per una possible negligència.