Catalunya comença a desmuntar els peatges de la C-32 i la C-33, però els de l'AP-7 seguiran en peu

peatge @ep





El Govern de la Generalitat ha començat a desmuntar els peatges de la C-32 i la C-33. És a dir, les marquesines de color taronja que han caracteritzat des de fa any les carreteres catalanes passaran a ser història, el que podria ajudar a reduir els problemes de trànsit la setmana que ve.





No obstant això, tal com ha informat el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, això només passarà en les vies que són "competència de la Generalitat". Per això, els peatges de l'AP-7, que depenen de l'Estat, seguiran en peu sense un calendari definit per eliminar-los.





Aquest dilluns es va començar a desmuntar en paral·lel les estructures dels tres peatges de Vilassar de Dalt, que serà el primer a desaparèixer, Arenys de Mar i Santa Susanna, a la C-32; i el de Mollet de Vallès a la C-33.





El cost de la retirada dels peatges ascendirà als 4 milions d'euros i es preveu que finalitzi a principis de novembre.





El peatge de Vilassar desapareixerà a finals de setmana. Els operaris, que treballen dia i nit, han començat a retirar les estructures més pesades, com els "bumpers", els blocs de formigó que separen els carrils i les marquesines.