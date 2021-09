Les persones amb càncer tenen una resposta immunitària adequada a la vacunació contra la Covid-19 sense experimentar més efectes secundaris que la població general, segons mostren una multitud d'estudis presentats al Congrés anual de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (Congrés ESMO 2021) , ESMO 2021, on a més s'assenyala que la dosi de reforç pot millorar la resposta immunitària en pacients amb càncer sense protecció suficient després segona dosi.





vacuna @ep





Atès que els pacients amb càncer van ser exclosos dels assajos clínics realitzats per desenvolupar les vacunes i recolzar la seva autorització d'ús, les qüestions de si les vacunes són segures en aquesta població vulnerable i si proporciona una protecció adequada contra les formes greus de COVID-19 a les persones el sistema immunològic pot estar afeblit per diversos medicaments contra el càncer fins ara s'havia deixat oberta.





"El congrés anual de l'ESMO, celebrat per segona vegada en format virtual aquest any en un esforç addicional per protegir la nostra col·legues, ha dedicat esforços significatius per fer de COVID-19 una prioritat. El fet que hàgim rebut més de 90 resums sobre el tema, amb excel·lents dades, és una clara demostració que això era el correcte ", ha afirmat el director mèdic de ESMO, George Pentheroudakis.





Un dels estudis va inscriure a 791 pacients de diversos hospitals als Països Baixos en quatre estudis diferents grups que comprenen individus sense càncer, pacients amb càncer tractats amb immunoteràpia, pacients tractats amb quimioteràpia i finalment pacients tractats amb una combinació de quimio-immunoteràpia, per mesurar les seves respostes a la vacuna de dues dosis d'ARNm-1273 de Moderna.





Als 28 dies de l'administració de la segona dosi, es van trobar nivells adequats d'anticossos contra el virus a la sang en el 84% dels pacients amb càncer que van rebre quimioteràpia, el 89% dels pacients reben quimioinmunoterapia en combinació i el 93 % dels pacients reben immunoteràpia sola.





Segons el responsable de premsa de ESMO, el doctor Antonio Passaro, expert en càncer de pulmó de l'Institut Europeu d'Oncologia a Milà, Itàlia, que no va participar en l'estudi, aquests resultats es comparen favorablement amb les respostes d'anticossos observades en gairebé tots ( 99,6%) del grup de persones sense càncer. "Les altes taxes d'eficàcia de la vacuna observades en tot l'assaig població, sense importar el tipus de tractament contra el càncer, constitueixen un missatge fort i tranquil·litzador per als pacients i els seus metges", assenyala.





Passaro destaca a més la importància de garantir una vacunació completa de dues dosis perquè els pacients amb càncer desenvolupar suficients anticossos protectors contra el virus, ja que les dades de l'assaig també van mostrar que només al voltant d'un de cada tres dels que van rebre quimioteràpia sola o en combinació amb immunoteràpia havien aconseguit una resposta suficient després de la seva primera injecció, la meitat que en el grup de persones sense càncer.





Aquesta observació es va replicar en un estudi sobre els efectes del tozinameran (Pfizer - BioNTech) entre 232 pacients amb càncer i 261 subjectes de control a Israel: mentre que menys d'un terç de les persones amb càncer (29%) van desenvolupar anticossos després de rebre la primera dosi, en comparació amb el 84% en el grup de control, aquesta proporció va augmentar a un 86% després d'administració de la segona dosi.





La vacuna de reforç podria augmentar l'eficàcia per a més pacients segons un altre estudi en 585 pacients amb càncer que van rebre dues dosis de tozinameran o de la vacuna COVID-19 d'AstraZeneca al Regne Unit, els que havien contret COVID-19 (31%) tenia nivells més alts d'anticossos neutralitzants de virus, fins i tot contra variants com Delta, de manera que la vacunació perd una mica de la seva eficàcia.





"Aquestes troballes brinden suport addicional a el principi d'oferir el cicle complet, possiblement incloent un tercera dosi de reforç, a pacients amb càncer per millorar la seva protecció, perquè suggereix que el seu sistema immunològic respondre a l'estimulació addicional", afirma el doctor Luis Castelo- Blanc, Metge Oncòleg, Divisió Científica i Mèdica de l'ESMO, expert sense vinculació als estudis.





Un altre estudi recentment publicat al 'New England Journal of Medicine' ha demostrat que un reforç de vacunació en persones 60 anys o més, després de 5 mesos des que van completar el seu cicle de vacunació, va reduir la incidència de Covid-19 i la possibilitat de una incidència severa.





"Es necessiten més dades per a comprendre millor per qui i quan s'han de considerar aquests reforços de vacunació, però en general, tindria sentit prioritzar a tots els pacients amb funció immunològica compromesa, inclosos els pacients amb càncer. En el futur, serà important reavaluar contínuament l'eficàcia de les vacunes contra les noves variants de SARSCoV-2 a mesura que sorgeixin ", va continuar Castelo-Branco, emfatitzant aquesta consideració especial i protecció addicional s'han de proporcionar mesures a subgrups de pacients, com els que pateixen càncer de sang, ja que més de dos terços (69%) dels quals es va trobar en un que no havien desenvolupat cap anticòs neutralitzant contra la variant Delta actualment dominant després de la vacunació.