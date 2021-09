John Hoffman, guardonat amb la Medalla d'Honor de Foment pel 250 aniversari

@EP





Foment del Treball ha decidit atorgar la Medalla d'Honor de Foment pel seu 250 aniversari al director de la GSMA, John Hoffman, per la seva important contribució en el progrés econòmic i en el prestigi de Barcelona i de Catalunya amb el Mobile.





Amb aquesta alta distinció, la patronal catalana vol reconèixer de manera explícita tant a les personalitats com a les iniciatives que destaquen per la seva gran aportació al progrés econòmic, social i cultural.





La concessió d'aquesta medalla a John Hoffman -que se li lliurarà durant el Mobile de l'any que ve- s'afegeix a les ja anunciades anteriorment: Al Xacobeo; al president de la Fundació Bancària la Caixa, Isidre Fainé, per fer possible que la Caixa mantingui intactes 117 anys després els principis i valors socials que van inspirar la seva fundació; a l'Associació Indústria Tèxtil Cotonera (AITPA) i la Susan "Zanny", editora de The Economist.





Les dues primeres Medalles d'Honor de Foment del Treball es van lliurar el passat mes de juny a l'editor Javier Godó, i al primer ministre italià, Mario Draghi