Lloguer a Barcelona: demanen 425 euros per un zulo de 20 m2 on podràs dormir dins de l'armari

En CatalunyaPress seguim buscant ofertes de pisos a Barcelona que són totalment incompatibles amb la Declaració Universal de Drets Humans i fins i tot, amb el sentit comú. Aquest dimarts us portem un apartament al Raval perfecte per als fans de Doraemon, aquest simpàtic gat blau que dormia dins del seu armari.









"Tant de bo els meus somnis es fessin realitat", deia la cançó d'obertura de Doraemon. I és innegable que dormir en un armari omplirà el cor dels amants del gat blau - parlem del personatge animat, i no del felí trist de Roberto Carles-.





Però l'armari ofereix molt més: si a algun lector li molesta la llum o li agradaria experimentar què se sent quan et segresten, aquest racó també serà una opció que no podran deixar passar.





Però, ATENCIÓ, perquè si us poseu dempeus podríeu morir degollats per les aspes del ventilador que se situa just a sobre. Avisats esteu, que després us convertiu en els protagonistes de l' '1000 maneres de morir' i arriben els plors.









Com poden veure, els 20 metres quadrats estan molt aprofitats: amb un banc que sembla incòmode i una televisió que pots veure perfectament des de la fogons de la cuina, però mai des del seient. ¿Original? Moltíssim.









I no podem renunciar a ensenyar el bany, perquè seria una pena acabar l'article sense agrair als dissenyadors d'aquest zulo que hagin posat la tassa de vàter just davant del rentamans, perquè així es pot fer tot alhora i un no perd el temps.





De la mateixa manera, et podràs coordinar amb el teu rentadora per netejar-te la roba i a tu mateix en el mateix espai. I podria ser millor, perquè no hi ha nevera a la cuina / saló / dormitori i aquest electrodomèstic que hi ha a la dutxa i que identifiquem com una rentadora - per estar al bany-, podria ser també un refrigerador petit. Si ho fos, només queda aplaudir.





EL PREU





L'índex de referència de lloguer per un pis situat a la direcció carrer Arc de Sant Pau, 9 - que és l'adreça que consta a l'anunci- és de 24.42 € / m2 i el preu de pis que avui us mostrem és de 22, 50 € / m2. Per això, podem afirmar que aquest propietari, al menys, ha respectat el preu de referència que marca la Llei Catalana d'Habitatge.





No obstant això, acaben cobrant els subministraments a part (aigua, electricitat i Internet) a 90 euros al mes per a una persona i 150 euros al mes per a dues persones. Com si fos una tarifa plana que s'inventen ells per ves a saber què.





D'altra banda, per accedir al pis s'han de pagar 900 euros de fiança, que correspon a dos mesos i 544,50 euros d'honoraris a l'agència (Skyflats). ¿Deixareu passar l'oportunitat?