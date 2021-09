Els Agents Rurals denuncien l'ús d'esquers enverinats a Verdú

Els Agents Rurals han identificat un home com a presumpte responsable de la col·locació d'esquers enverinats en una àrea privada de caça de Verdú (Lleida) i han traslladat les diligències d'investigació al jutjat de Cervera (Lleida).





La investigació es va iniciar l'any 2019 arran de l'aparició d'animals morts, especialment guineus, en circumstàncies estranyes, ha informat el cos aquest dimarts en un comunicat.





Els agents asseguren que s'han utilitzat esquers enverinats per eliminar la fauna competidora i depredadora de les espècies cinegètiques, especialment mamífers depredadors com la guineu.





Els resultats de les anàlisis de les mostres recollides conclouen que s'ha utilitzat un verí molt potent, que a més d'eliminar les guineus, ha estat especialment mortífer per a les aus rapinyaires de la zona, com el milà reial, espècie protegida per la llei de protecció dels animals.





L'ús de verins està totalment prohibit per la legislació i pot comportar sancions tant administratives com penals, a més de mesures recuperadores que fa a el dany causat.





Durant el transcurs d'aquesta investigació, els agents rurals ja havien denunciat penalment a una altra persona relacionada amb el vedat per un delicte contra la fauna.





Al juny d'aquest any els agents van enxampar 'in fraganti' a una persona disparant un duc amb la seva arma de foc, durant una jornada hàbil de caça.





L'impacte dels perdigons va provocar la mort immediata de el duc, una espècie protegida a Catalunya.