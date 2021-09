Endesa reutilitza i recicla la majoria de residus generats en les tasques de manteniment de la xarxa

@EP





Endesa recicla i reutilitza la pràctica totalitat dels residus que generen les tasques de manteniment i millora al llarg dels 18.000 quilòmetres de línies elèctriques.





Segons ha explicat la companyia en una nota de premsa, residus especials com l'oli dels transformadors o l'oli aïllant registren taxes de reciclatge del 78,5 per cent; mentre que altres materials com les ferralles, aïllants, cablejat, formigó, paper i plàstic es reciclen gairebé íntegrament.





La companyia, han subratllat, treballa per donar el major valor als residus i poder generar una nova vida i una segona oportunitat.





A dia d'avui, ja es reutilitzen i aprofiten els residus provinents de la xarxa de distribució d'Endesa d'acord amb la filosofia de l'economia circular.





D'aquesta manera, es tornen a utilitzar, total o parcialment, materials usats en diferents obres de manteniment i millora de la infraestructura elèctrica, ja sigui directament o bé mitjançant els Centres de Recuperació i Tractament.





De fet, segons han detallat, és mitjançant aquests gestors autoritzats que es trien els millors tractaments per recuperar i transformar els residus amb l'objectiu de maximitzar la seva valoració i tornar-los a el cicle de producció i consum.





Es recupera cablejat elèctric, bateries i acumuladors; es regeneren o donen nous usos als olis minerals utilitzats en subestacions elèctriques; i es reciclen o recuperen metalls i compostos metàl·lics.





Amb aquest nou model econòmic i sostenible amb el qual Endesa es va comprometre el 2017 amb l'adhesió a l'Pacte per a una Economia Circular promogut per l'actual Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, la companyia manté la seva aposta per substituir una economia lineal basada en extreure , produir, consumir i llençar, per una economia circular en què es redueixin, reutilitzin o reciclin els materials per reincorporar-los al procés productiu, així com reduir o, fins i tot, si es pot, eliminar la producció de residus.