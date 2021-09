L'Audiència de Barcelona avala jutjar el director de l'oficina de Puigdemont per presumpta malversació

@EP







L'Audiència de Barcelona ha avalat tancar la investigació i portar a judici la causa per presumpta malversació i prevaricació contra el director de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.





En un acte consultat per Europa Press, la secció 10 del tribunal ha desestimat el recurs de la defensa, que exerceix l'advocat Gonzalo Boye, i ha ratificat la decisió del Jutjat d'Instrucció 28 per tancar la investigació.





El tribunal creu que Alay presumptament va usar fons públics de l'oficina d'expresident per a un viatge "personal i particular" a Nova Caledònia.





Les tres magistrades de l'Audiència de Barcelona remarquen que la targeta de crèdit corporativa de la Generalitat que Alay tenia pel seu càrrec "únicament havia de servir als únics efectes de pagaments dels desplaçaments (transport) a través de l'agència de viatges homologada per la Generalitat ", i que era competència de la Conselleria de Presidència autoritzar-ho.





Recorden que el 24 d'octubre de 2018 Alay va rebre un correu electrònic per promocionar un projecte de sobirania la setmana abans a el referèndum a Nova Caledònia, i que "del contingut d'aquest correu, es desprèn que el viatge va ser realitzat i pagat amb fons públics" , i que no formava part del seu treball com a director de l'oficina de Puigdemont sinó que era una invitació personal.





L'acte recull que aquest viatge va costar 4.394,79 euros i es va pagar amb la partida pressupostària de la Generalitat però Alay "en cap moment va indicar la realitat a la qual obeïa el viatge en qüestió".