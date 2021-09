El volcà Etna entra de nou en erupció

Etna - Viquipèdia





El volcà Etna, situat a l'illa italiana de Sicília, ha entrat de nou en erupció després de 20 dies de pausa, el que ha deixat un núvol de fum i cendra que ha assolit uns 9.000 metres d'altura, segons les primeres estimacions dels experts .





L'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV) ha confirmat que ha sortit lava del cràter sud-est de la muntanya, a el temps que ha emès un avís per a l'aviació. No obstant això, per ara l'aeroport internacional de Catània no s'ha vist afectat, segons 'Il Corriere della Sera'.





L'organisme ha detectat una "disminució gradual" dels tremolors volcànics, que haurien arribat al punt àlgid al voltant de les 9.45 hores, i ha confirmat que "la font de lava ha acabat".





L'Etna, una muntanya de 3.300 metres, ha encadenat diverses erupcions en aquest últim any, el que el manté com el volcà més actiu de la zona.