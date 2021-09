Johnson li recomana a Bolsonaro la vacuna de AstraZeneca i aquest li contesta que encara no s'ha vacunat

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha coincidit amb el president brasiler, Jair Bolsonaro, ha qui li ha recomanat la vacuna contra la COVID-19 desenvolupada per farmacèutica de la Gran Bretanya AstraZeneca, al que el mandatari del Brasil li ha contestat que encara no s'ha vacunat.





Els dos líders han coincidit en la ciutat nord-americana de Nova York amb motiu de la reunió de l'Assemblea General de Nacions Unides que se celebrarà aquest dimarts.





Jair Bolsonaro es confon el posar-se una marcarilla @ep





"Jo ja l'he pres dues vegades", ha assegurat Johnson respecte a la dosi d'AstraZeneca, comentari que Bolsonaro ha respost amb un: "Encara no ho he fet", tal com recull el diari brasiler 'Folha de Sao Paulo'.





El fet de no haver rebut encara cap dosi contra la COVID-19 deixa al mandatari brasiler com una excepció entre els líders mundials, i fins i tot ha provocat controvèrsia a Nova York, ja que les autoritats de la ciutat exigeixen presentar un certificat de vacunació per accedir a espais tancats com restaurants, cinemes o teatres.





Per aquest motiu, l'alcalde novaiorquès, Bill de Blasio, ha convidat a Bolsonaro al fet que no acudeixi a la ciutat si no està immunitzat, recull el portal brasiler de notícies G1.





"Amb els protocols que hem establert, necessitem enviar un missatge a tots els líders mundials, especialment a Bolsonaro, que si tenen la intenció de venir aquí, s'han de vacunar", ha asseverat De Blasio.





Per a l'edil cal transmetre una missatge de seguretat sanitària a la població i, de la mateixa manera, a garantir que els assistents a l'Assemblea de Nacions Unides no s'encomanin. "Tots han d'estar segurs i junts, això vol dir que tots han de vacunar-se", ha dit.





TROBADA AMB JOHNSON





Més enllà de les polèmiques declaracions de president brasiler, Johnson i Bolsonaro han mantingut una trobada en què el mandatari sud-americà ha demanat flexibilitat per a l'accés dels seus ciutadans a Regne Unit.





En els últims dies el Govern de Johnson ha emès una sèrie de mesures que flexibilitzen l'arribada de turistes internacionals a les illes, però el Brasil no ha estat inclosa en aquesta llista de països.





Així, independentment que es presenti un certificat de vacunació, cal que aquelles persones que ingressin al Regne Unit des de Brasil guardin quarantena a l'arribar.





Segons fonts de govern brasiler a les quals ha tingut accés 'Folha de Sao Paulo', Johnson ha suggerit la possible revisió d'aquesta situació a partir de començaments d'octubre. Per la seva banda, la delegació brasilera ha apuntat que aquesta relaxació de les mesures facilitaria fins i tot la participació de les autoritats del Brasil a la Conferència de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26), la qual està prevista que se celebri a Glasgow al mes de novembre.





A l'agenda de la delegació brasilera durant la seva estada a Nova York està prevista una reunió presidencial amb el mandatari de Polònia, Andrzej Dubte, i una trobada amb el secretari general de Nacions Unides, António Guterres.





No obstant això, tot i que el canceller brasiler, Carlos França, es reunirà amb el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, no està previst que aquesta reunió es faci extensible als mandataris de les dues nacions.