Badalona lamenta el bloqueig d’alguns veïns de Dalt de la Vila a la implantació de fibra òptica al barri

El Govern de Badalona ha lamentat avui el bloqueig que alguns veïns de Dalt de la Vila estan fent a la implantació de fibra òptica al barri. Concretament, els veïns s’oposen a què l’empresa teleoperadora faci la instal·lació per cable de la mateixa manera que es fa a la resta de la ciutat i aquesta negativa pot acabar comportant que la zona es quedi sense internet a alta velocitat. Ara com ara, l’Ajuntament ja ha donat tots els permisos necessaris i la teleoperadora ha fet els treballs previs, però la implantació no pot començar si aquests veïns no autoritzen la seva instal·lació.





Badalona @aj de Badalona





L’empresa està en condicions d’installar la banda ampla basada en fibra òptica a uns 200 habitatges del barri de Dalt de la Vila amb uns treballs adaptats a la tipologia urbana d’habitatges de poca alçada i minimitzant el seu impacte. Tanmateix, uns veïns demanen que aquesta installació sigui soterrada, una alternativa inviable tècnicament perquè té un sobrecost d’un 300% i a més s’hauria de fer en un subsòl amb una gran carrega arqueològica.





La 2a tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat, Cristina Agüera, assegura que “tenim tot preparat perquè la fibra òptica sigui ja una realitat a Dalt de la Vila, però si aquests veïns no autoritzen la seva instal·lació, malauradament, la major part dels veïns hauran de seguir tenint unes connexions que no estan a l’altura del moment en què vivim”. “Si l’alternativa que plantegessin fos viable tècnicament, la situació ja estaria resolta; el problema és que demanen una solució que no és viable i, per tant, amb aquesta negativa estan causant un greu perjudici als seus propis veïns”, ha conclòs Agüera.