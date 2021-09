La mala educació monclovita

Isabel Rodríguez García, portaveu de Govern / @Moncloa







La Secretaria d'Estat de Comunicació (SECOM) d'Espanya és el màxim òrgan de Govern encarregat de la transparència informativa. Depèn orgànicament de la Presidència del Govern i funcionalment de la Portaveu del Govern, la principal comesa és informar i comunicar a la societat l'acció política i institucional de l'executiu central.





Tots dos càrrecs ostenten la responsabilitat compartida de vetllar per la transparència, a més de ser proactius a l'hora d'informar i comunicar. Així com cuidar les relacions amb els mitjans informatius, entre moltes altres funcions, tant en territori nacional com a l'estranger.





Isabel Rodríguez García, com a portaveu, i Francesc Vallès Vives, com a SEC, respectivament els asseguro que practiquen "excel·lentment", i no parlo d' "escoltades", una política comunicativa que batejaré com "mala educació monclovita" i que al meu petit que sembla és impròpia dels seus càrrecs i en la que semblen sentir-se molt còmodes i fins diria que encantats de conèixer-se. Un trist servei per a qui els va encomanar comunicar "nous temps" plens d'esperança per a tothom. Una cosa que està molt lluny de ser així perquè traspuen "por" per tots els porus de la seva pell en evitar preguntes. Curiós no?.





Pedro Sánchez suava nerviosisme en els primers minuts de la seva intervenció en la roda de premsa de la Taula Diàleg al Palau de la Generalitat de la setmana passada. Una cosa que particularment em va cridar molt l'atenció, ja que no anava a rebre ni una sola pregunta, NI UNA, de cap periodista de Catalunya, allà present, per expressa planificació de la seva nova política de comunicació de "mala educació monclovita". I on era el seu "SEC"?. Qui lo sá?, perquè els asseguro que s'amaga millor que Wally .





Tant de bo també visualitzaran l'agressivitat de la seva cort de "in-comunicació" en accedir a la seu de PSC del carrer Pallars, que fins i tot va causar perplexitat a la cara de la fotògrafa oficial del PSC, que va ser tractada com un membre més de la premsa i no va poder fer el seu treball amb normalitat, el de plasmar al carrer passeig de Salvador Illa i Pedro Sánchez. Va quedar atrapada després del cordó presidencial obert amb "males formes i a crits". ¿De veritat que ja no tenen cura ni als seus?. 'Flipo en coloraines!.





Alguns creuen que l'ex president Rajoy va sobrepassar una línia vermella amb diverses rodes de premsa a través d'un plasma i sense preguntes, però creguin-me, aquest equip de comunicació "new age" ho ha superat amb escreix. Ofereixen als mitjans no habituals o locals- com ens diuen- una connexió via streaming per ser estàtues de sal sense dret a un bon so, ni a un hola, ni a un bona vesprada, i per descomptat sense torn de paraula per "mai mai".





Sempre ho dirà en "off de rècord" però la veritat és que la portaveu actual - Isabel Rodríguez no aposta per fer seus els progressos que va portar la digitalització institucional en pandèmia encara que faci servir un rellotge fit últim model. Ha apostat per retrocedir en lloc d'avançar. Donar-li l'esquena a un present que no és passat i que ja mai ho tornarà a ser.





El present i el futur és digital, sostenible, interconnectat, obert i col·laboratiu. Potser si es prendran la molèstia de repassar tots dos, ella, la portaveu i ell, el SEC, els ODS de l'OMS- 4, 10,16 i 17- potser i només potser, a més de "cares noves" podrien portar-nos de nou a les rodes de premsa monclovites, l'educació que és més amabilitat que competició, més empatia, més escolta i menys canal unidireccional "de la pila". Si us plau, tornin a l'excel·lència.





En definitiva menys "tall i cortesans" i més "informació, igualtat d'oportunitats, transparència i preguntes" per a tothom. Perquè els nostres lectors, "els de tots", mereixen la millor informació que siguem capaços de transmetre'ls. O només l'han de tenir del Govern pagant en els murs dels mitjans "ungits"? . Per què no dels mitjans que l'ofereixen sense cost per als seus lectors ?. ¿?.





En fi, benvolguts lectors, vull que tinguin esperança, perquè la mala educació monclovita és com un virus i en temps de pandèmia, si alguna cosa hem après tots és que tot virus té una vacuna.