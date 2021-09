¿Estem davant d'un nou crac econòmic mundial? Temor davant la caiguda del gegant xinès Evergrande

El conglomerat immobiliari Xina Evergrande Group ha caigut aquest dimarts un 0,44% a la Borsa de Hong Kong després que aquesta matinada l'agència de qualificació creditícia S&P Global Ratings avisés que estava "a la vora" de caure en situació d'impagament, popularment coneguda com 'default', i d'aquí a la fallida hi ha poc.





Evergrande és un dels gegants immobiliaris de la segona economia del món. Fundada a Canton el 1996, és la promotora immobiliària amb més vendes del país. Actualment té la seu a Shenzen i té una cartera de 1.300 projectes a 280 ciutats ciutats. Segons Tradingview, va tancar el 2020 amb uns actius que ascendien a 351.878.000 de dòlars i un passiu de 291.888.000 de dòlars.





La mida d'aquesta empresa és tan gran que la seva fallida recorda a la de Lehman Brothers el 2008, provocant un crac econòmic mundial que encara perviu a la nostra societat. Les grans bosses de el món han presentat importants caigudes des que S&P Global situés al gegant xinès a la vora de l'impagament, donant inici a una crisi que encara no es pot determinar quina magnitud arribarà.





El president de el Grup Evergrande, Hui Ka Yan. - Evergrande





El gran temor dels mercats és el contagi, però pot ser que en aquesta ocasió no passi el mateix que amb Lehman Brothers. Tal com explica Hugo Ferrer, gestor comptes gestionats en GPM (All Seasons Momentum) i professor de l'Expert de Borsa de la Universitat d'Alacant, en Inbestia , "a nivell financer i en el curt termini sembla difícil que es produeixi algun tipus de contagi sistèmic a la resta de la planeta. la part interna de l'economia xinesa està relativament aïllada del món. Els actors que participen en la mateixa són locals, principalment per totes les barreres que té la inversió estrangera en aquell país ".





No obstant això, el professor explica que, tot i que "no vagi a existir un contagi immediat de les promotores xineses cap a Occident, no vol dir que l'economia xinesa en el seu conjunt no vagi a empitjorar i no vol dir que des d'aquí no s'encomani a la resta del món ". A més, recorda que el mercat immobiliari està íntimament lligat amb l'econòmic: "el cicle econòmic és essencialment l'immobiliari". "Una crisi immobiliària és sinònim de recessió", sentencia.





Una recessió a la Xina, o una desacceleració, sí que podria tenir un impacte directe en la resta del planeta. En el model econòmic que s'ha dissenyat amb la globalització, que caigui una fitxa de dòmino suposa que totes les altres caiguin en fila, o al menys sempre sol ser així. Si cau Evergrande, més de 290 mil milions en passius mai es recuperaran, i Pequín es veurà obligada a replantejar-se el seu model econòmic, tant intern com extern.





En l'economia és molt complicat anticipar escenaris perquè no és una ciència exacta, sinó social, i el factor humà sempre acaba sent decisiu. No obstant això, amb la crisi que ha provocat el Covid-19 i la que pot arribar amb Evergrande, no sembla que anem a jugar la partida amb les millors cartes.