El Govern té previst augmentar en 5.000 milions el pressupost de sanitat, 80 d'ells en salut mental

@EP







La Generalitat té previst augmentar en 5.000 milions el pressupost de Sanitat durant els propers cinc anys, destinar un 25% de la mateixa a l'atenció primària i incrementar en 80 milions el pressupost de la xarxa de salut mental al llarg de la legislatura i en el marc del seu Pla de Govern.







Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu de Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa després de la reunió de Consell Executiu, en què ha presentat aquest Pla de Govern, que conté cinc eixos principals i que contempla els acords de legislatura i investidura entre ERC i Junts, i ERC i la CUP, respectivament.





El pla recull les prioritats de la Generalitat per a reforçar i ampliar l'estat de benestar, on estan inclosos els àmbits d'educació, salut, cures i protecció social, així com l'accés a un treball digne, a l'habitatge, a la prosperitat econòmica i a la cultura, amb un impuls de la llengua catalana.





L'Executiu català s'ha compromès així a "doblar el pressupost de salut pública durant la legislatura", així com desplegar un pla de rescat social amb una inversió immediata de 700 milions d'euros per garantir els drets i la cohesió social, amb especial atenció a grups vulnerables.





"Augmentar o, com a mínim, mantenir i estabilitzar la plantilla actual d'atenció primària" també és un dels objectius fixats pel Govern, que vol mantenir el personal de primària i el contractat durant la pandèmia, i incorporar nous professionals a la primària amb majors necessitats socials, com fisioterapeutes, dietistes i nutricionistes, òptics, logopedes i podòlegs, entre d'altres.





A més, Plaja ha traslladat el compromís de la Generalitat de fer dels serveis socials "el quart pilar de l'estat del benestar", i ha explicat que el Pla contempla implementar un pla pilot de la Renda Bàsica Universal a determinades franges d'edat, una de les reclamacions de la CUP.





La taula de diàleg i la transparència, els dos punts forts del pla de govern d'Aragonès





GRATUÏTAT DE 0 A 3 ANYS



En l'àmbit educatiu, l'Executiu de Pere Aragonès s'ha compromès a avançar cap a la "gratuïtat progressiva" de l'educació entre els 0 i 3 anys, a través de línies de subvenció i finançament, especialment per a les famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat .

El Govern augmentarà les dotacions de personal per "reduir les ràtios" i enfortirà el model lingüístic de l'escola catalana, amb un increment de l'ús del català i de l'occità a Aran com a llengua vehicular de referència.





La Generalitat preveu "impulsar model de Formació Professional", amb inversió i augment de l'oferta de places, així com dur a terme diàleg i concertació per als seus possibles transformacions i necessitats a nivell territorial i sectorial.









1.000 MILIONS MÉS PER HABITATGE



En matèria d'habitatge, el pla inclou un augment del pressupost de les polítiques d'habitatge de fins a 1.000 milions d'euros anuals i un increment del parc d'habitatge públic de lloguer social, amb un mínim de 5.000 habitatges a l'any.





A més, preveu destinar 810 milions d'euros entre 2021 i 2016, del que s Fons Next Generation UE, de la Generalitat i del Govern central, a la rehabilitació de 25.000 habitatges a Catalunya a l'any, que contempli millores d'eficiència energètica i implantació d'energies renovables.

L'Executiu català s'ha compromès a arribar al 2% del Pressupost de la Generalitat a polítiques culturals, una reivindicació històrica del sector cultural, així com a impulsar un aeroport de connexió audivisual que sigui "referent al sud d'Europa en la incorporació de tecnologia".





Quant als objectius de Pla sobre feminisme i drets humans, aquest inclou l'elaboració d'un avantprojecte de llei trans catalana i un altre avantprojecte de llei contra el racisme, així com un de modificació de la llei d'igualtat efectiva entre dones i home per millorar l'obligatorietat de mesures i incorporar indicadors de seguiment i revisió del règim sancionador.