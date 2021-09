Taula de diàleg, transparència, salut i infraestructures: els punts forts del pla de govern d'Aragonès

@EP





El Govern de Pere Aragonès ha ratificat en el pla de govern per a aquesta legislatura la seva aposta per la taula de diàleg "entre els dos governs" com a mecanisme per solucionar el conflicte català.





Així consta en el pla de Govern que la portaveu de Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa posterior al Consell Executiu, i que inclou 1.572 mesures -848 principals i 724 submesures operatives- per executar en aquesta legislatura, de les quals 300 es consideren "estratègiques".





Ha explicat que el pla consta de cinc eixos: 'Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món'; 'Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar'; 'Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora'; 'Per un país verd, equilibrat i connectat', i 'Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans'.





Plaja ha destacat que el pla incorpora les mesures de l'acord de govern entre ERC i Junts, i l'acord d'investidura entre ERC i la CUP, i que per primera vegada s'ha inclòs un sistema de rendició de comptes amb una sèrie d'indicadors per poder seguir i avaluar el desenvolupament i la implementació del pla.





Ha assenyalat que totes les mesures van encaminades a fer possible les quatre grans transformacions a què es va comprometre el president de la Generalitat, Pere Aragonès: la democràtica, la social, la verda i la feminista, que són els "objectius macro" del seu Govern.

La portaveu de l'Executiu ha garantit que el pla s'ha elaborat de manera coordinada per tots els departaments, sota la supervisió de Presidència, el que, segons la seva opinió, demostra que es tracta d'un treball conjunt i "cohesionat de la totalitat de la Generalitat" .





També ha dit que la voluntat és que es pugui executar durant els propers quatre anys, malgrat que Aragonès es va comprometre amb la CUP a sotmetre a una qüestió de confiança als dos anys de legislatura, coincidint amb el marge que li han donat a la taula de diàleg.









PRIMER EIX



El primer eix se centra en el govern obert, justícia, seguretat i l'acció exterior, amb el qual l'Executiu de Pere Aragonès busca "aprofundir en l'exercici de la democràcia i del bon govern".





En aquest àmbit, el Govern reafirma la seva aposta per la taula de diàleg per "avançar cap a una resolució democràtica del conflicte polític amb l'Estat espanyol, mitjançant l'impuls del procés de negociació segons els estàndards democràtics internacionals".





La reafirmació per la via del diàleg contrasta amb la crisi que es va produir la setmana passada entre els socis de Govern per la delegació a la taula de diàleg, ja que va acabar provocant que Junts no participi actualment en aquesta taula, tot i que Plaja ha insistit que el pla està compartit per tot l'executiu.





El redactat del pla manté "la fi de la repressió política", amb una amnistia, i l'exercici del dret a l'autodeterminació, com les bases per solucionar el conflicte, i es compromet a treballar per constituir i desplegar l'Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació, que encara no s'ha convocat, malgrat que Aragonès va prometre fer-ho abans de la primera reunió de la taula de diàleg.









TRANSPARÈNCIA, MITJANS I JUSTÍCIA



En aquest primer eix, el Govern planteja mesures per aprofundir en la transparència de l'administració, com posar en marxa un portal de dades de Catalunya i dissenyar instruments i protocols de protecció de persones alertadores de corrupció, entre altres qüestions, i en Justícia es compromet a elaborar un projecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes, ja digitalitzar l'administració de justícia catalana.





També es posa com a objectiu que els mitjans de comunicació catalans s'adaptin a les noves formes de comunicació, i inclou la necessitat de renovar la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), aprovar un nou contracte programa i implementar noves línies d'ajuts a projectes que "consolidin l'espai català de comunicació", així com promoure la coordinació amb el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, Balears i Andorra.





ACTUALITZAR EL MODEL DE SEGURETAT



Aquest primer eix també inclou les mesures en seguretat pública, que van estar en el focus de les negociacions de la investidura entre ERC i la CUP després dels disturbis per l'empresonament del raper Pablo Hasel.





Així, el pla preveu actualitzar el model de seguretat pública, "potenciant la transparència i l'eficiència, la rendició de comptes, la coordinació dels cossos, que sigui més propera i que garanteixi la no-discriminació", revisar en comissió parlamentària el model de seguretat pública, i aprovar un nou marc legislatiu de sistema de seguretat pública.





També aposta per incorporar "nous elements de prevenció i mediació com a principal estratègia per a la resolució de conflictes en les actuacions policials, que garanteixin la menor lesivitat possible", i actualitzar el sostre de la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 22.000 efectius a través de la realització d'una oferta d'ocupació pública anual de places del cos.





A més, promet arribar a la fi de la legislatura la xifra de 3.200 bombers funcionaris i 1.825 bombers voluntaris, i aprovar un pla de seguretat viària per reduir el 15% de les víctimes mortals a les carreteres en 2023.





Un altre dels apartats que inclou aquest primer eix del pla de Govern és l'acció exterior, en la qual l'Executiu català vol aprovar un nou pla estratègic 2023-2026, consolidar i reforçar la xarxa de delegacions a l'estranger, maximitzar la captació de fons europeus, i promoure la vacunació del coronavirus dels catalans que resideixen en països on no ho han pogut fer encara.