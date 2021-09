La Generalitat preveu de nou emetre bons i demana el traspàs i gestió de Rodalies i el Prat

@EP





El pla de govern de la Generalitat per a aquesta legislatura preveu recuperar l'emissió de bons en el mercat, preferentment verds, i reclama també el traspàs i la gestió completa de les principals infraestructures de mobilitat, com ara Rodalies i l'Aeroport de Barcelona - el Prat .





En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu de Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que volen iniciar "com més aviat millor" l'emissió de bons, una mesura que s'emmarquen en l'objectiu d'assegurar la sostenibilitat a mig i llarg termini de les finances públiques catalanes.





Així, volen millorar la capacitat econòmica de la Generalitat, reduir la dependència dels fons de finançament de les comunitats autònomes i reduir el termini mitjà de pagament a proveïdors a menys de 30 dies, i estudiaran els sistemes de finançament que optimitzin l'obtenció de recursos.





També recullen la voluntat de desenvolupar projectes de transformació i recuperació de l'economia després de la pandèmia a través dels fons europeus, una banca pública i mesures tributàries, i es comprometen a combatre el frau fiscal i a apostar per una fiscalitat verda i social, que passarà per desplegar els impostos aprovats en la Llei del Canvi Climàtic i per intensificar els tributs mediambientals ja existents.





A més, volen reduir les desigualtats econòmiques i socials augmentant el nivell de redistribució del sistema fiscal català, i per això reduiran la càrrega fiscal als contribuents amb menor capacitat econòmica consolidant "els canvis legislatius en IRPF, impost de successions i donacions, impost sobre begudes ensucrades, impost sobre estades turístiques, impostos sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i en l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient ".









MOBILITAT



En matèria de mobilitat, consideren "necessari i imprescindible" que totes les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries es gestionin des del nivell de govern més proper al territori, i per això creuen que el Govern ha d'avançar en el traspàs efectiu de les principals infraestructures de mobilitat de Catalunya.





Així, reclamen la gestió completa, amb el seu respectiu finançament, de Rodalies i de l'Aeroport de Barcelona - El Prat i que es garanteixi el traspàs de les carreteres que són titularitat de l'Estat, i Plaja ha assegurat que aquestes qüestions s'estan abordant "en les comissions bilaterals ".





També demanen enfortir la xarxa ferroviària catalana amb la finalització del tram central de l'L9 de metro de Barcelona; la construcció de l'L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); el desplegament de Rodalies de Lleida; el tramvia de Camp de Tarragona, i la gestió de la línia ferroviària de l'Aeroport de Barcelona.





Un altre dels punts del pla de govern recull la voluntat d'impulsar un servei d'alta velocitat que uneixi les capitals catalanes -Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona- i els aeroports de Girona, Barcelona i Reus (Tarragona), i també la intenció de promoure els serveis regionals ferroviaris entre Catalunya i Occitània.









ENERGÈTICA PÚBLICA



En un altre àmbit, es comprometen a desenvolupar un pacte nacional per la transició energètica per aconseguir el 100% de renovables el 2050; a crear una energètica pública, a aprovar un pla d'actuació per la millora de la qualitat de l'aire 2020-2025 a Catalunya, sobretot a la conurbació de Barcelona, i a reduir la contaminació atmosfèrica.





El Govern treballarà també per aprovar una nova Llei de biodiversitat i per desenvolupar un full de ruta per crear un pacte nacional de l'aigua "amb tots els actors implicats en la gestió del cicle integral de l'aigua", ha concretat Plaja.





ADMINISTRACIÓ CIBERSEGURA



Un altre dels objectius del pla de govern és garantir un territori connectar i la consolidació d'una administració cibersegura, i per això han de promoure l'arribada de sistema de cable submarí per garantir la connectivitat internacional d'alta capacitat a Catalunya.





En matèria d'indústria i treball, han d'aprovar un nou pacte nacional per la indústria, actualitzaran el pla estratègic de turisme i estudiaran la creació d'un fons de reconversió industrial i foment del cooperativisme.