El Govern estudia implementar el passaport Covid per facilitar "noves obertures"

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest dimarts que estan estudiant la possibilitat d'implementar el passaport Covid a Catalunya per facilitar "noves obertures, com podria ser el cas de l'oci nocturn" i per evitar tancaments en cas d'un hipotètic empitjorament de les dades de la pandèmia.





"De moment s'està estudiant fer-ho amb la màxima responsabilitat jurídica, i el Govern estudia quins recursos pot oferir el passaport Covid", ha explicat en roda de premsa posterior al Consell Executiu, deixant clar que l'evolució de la situació epidemiològica marca la presa de decisions i les mesures de seguretat i prevenció que duen a terme.





Segons Plaja, la Generalitat considera adequat ara estudiar l'opció del passaport Covid en un context en el qual més del 70% de la població té la pauta completa de vacunació, i durant els pròxims dies valoraran com es pot concretar i portar a la pràctica.