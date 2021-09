Plaja: "Es parla del trasllat de la gestió dels aeroports i ports catalans a la Generalitat"

@EP





"Hi ha espais en què s'està treballant en el trasllat de la gestió dels aeroports i ports catalans a la Generalitat". D'aquesta manera responia la portaveu de Govern, Patricia Plaja, a la pregunta de Catalunyapress sobre si el president del Gobierno, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, havien parlat sobre la gestió dels aeroports i ports a Catalunya.





La qüestió es remet al pla de govern que s'ha ratificat aquest dimarts, en què es preveu que en aquesta legislatura es gestionin des de l'administració catalana els aeroports de Barcelona, Girona i Reus - a més d'unificar-mitjançant una connexió ferroviària d'alta velocitat - i dels ports de Barcelona i Tarragona. Amb aquesta premissa, es podria donar a entendre que tots dos executius han parlat i es dóna per fet aquest trasllat de competències.





No obstant això, Plaja ha explicat "hi ha espais on es parla", els quals són "les comissions bilaterals". "Treballarem per gestionar totes les infraestructures des d'aquí" ha afegit la portaveu.





D'altra banda, aquest diari també ha preguntat quina ha estat l'aportació de la CUP en el pla de govern, al que Plaja ha respost que es pot consultar en el mateix document.

















Vídeo de les preguntes de Catalunyapress / @ Generalitat de Catalunya