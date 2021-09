Covid, canvi climàtic i diferències entre la Xina i EUA, protagonistes de la primera jornada de l'Assemblea de la ONU

@EP





Per primera vegada des que va començar la pandèmia, els mandataris de diferents països del món s'han reunit de manera presencial per celebrar l'Assemblea de l'ONU. A la primera jornada, que va tenir lloc aquest dimarts, van parlar sobre el coronavirus, la crisi climàtica i les tensions que hi ha entre els Estats Units i la Xina.





La primera nació a participar en la reunió va ser el Brasil, el president del qual, Jair Bolsonaro, no està vacunat perquè diu que té anticossos per haver passat el virus. Això va ser tema de debat, ja que els Estats Units, on se celebra l'Assemblea, exigeixen estar vacunat o presentar un test amb resultat negatiu realitzat en les hores prèvies.





Però a més del coronavirus es va parlar també, per exemple, de les diferències entre la Xina i els Estats Units. António Guterres, secretari general de l'ONU, ha advertit que les tensions entre els dos països, que tenen una relació "totalment disfuncional", podria acabar en una guerra més perillosa que la Guerra Freda.





Segons el cap de l'ONU, des de Washington i Beijing haurien de cooperar en la crisi produïda pel canvi climàtic i negociar en altres aspectes, com ara el del comerç i el tecnològic. Quan va fer referència a aspectes humanitaris, Joe Biden va comunicar que els Estats Units té "un fort compromís" amb els "valors i principis de les Nacions Unides".