Un home agredeix amb un paraigua a dos sacerdots i un sagristà perquè no li agradava la missa

Catedral d'Oviedo @wikipedia





Hi ha moltes formes d'expressar el desacord amb alguna cosa, i l'home que protagonitza aquesta història va escollir una de les pitjors. La Policia Local d'Oviedo va detenir aquesta setmana a un home per colpejar amb un paraigua amb dos sacerdots i un sagristà de la Catedral. El motiu? No li va agradar la missa.





Segons reporten fonts policials a El Comerç, l'home, d'uns 50 anys d'edat, va accedir a la missa poc abans que s'acabés, a les 18:30 i, amb un to agressiu, va començar a despotricar contra tots els presents.





Donada la situació, els sacerdots el van convidar a abandonar la sala, però l'home es va resistir, començant a propinar cops amb un paraigua als eclesiàstics. Després va intervenir el sagristà, que també va ser rebut a cops de paraigua. Tot seguit, l'home va abandonar la Catedral.





Al lloc va acudir la Policia Local i va localitzar a l'agressor a pocs metres de la Catedral, pel que va procedir a la seva detenció per un delicte de lesions. El detingut va ser traslladat a dependències policials i els sacerdots van acudir al servei d'urgència per curar-se les ferides que presentaven a causa de la baralla.