Un terratrèmol de magnitud 6 sacseja el sud-est d'Austràlia

Un terratrèmol de magnitud 6 en l'escala de Richter ha sacsejat el sud-est d'Austràlia aquest dimecres al matí. Ha afectat especialment l'estat australià de Victoria.





El sisme s'ha produït prop de Mansfield, a uns 200 quilòmetres al nord-est de Melbourne, capital costanera de l'estat. El Servei d'Emergència de l'Estat de Victoria ha informat de posteriors rèpliques, que s'han percebut de forma generalitzada.





L'agència governamental d'informació sobre terratrèmols, Geoscience Australia, ha precisat que s'ha registrat un primer terratrèmol de magnitud 6 a les 9.15 hores (hora local), i se n'ha produït un altre de posterior, de magnitud 4, a les 9.33 hores (hora local).





S'ha notificat un tercer sisme de magnitud 3,2 a les 9.54 hores (hora local), segons informa el portal australià News.





Els residents a Victoria han informat de forts tremolors, i a causa del succés s'han evacuat oficines. El terratrèmol ha deixat danys importants, especialment a Melbourne, si bé no s'ha informat de víctimes.





NO HI HA AMENAÇA DE TSUNAMI





Les autoritats han demanat als habitants que es preparin per a noves rèpliques encara que han informat que "no hi ha amenaça de tsunami".





A més dels residents de Victoria, també han alertat de tremolors els de la ciutat de Dubbo, a l'estat de Nova Galles del Sud, Sydney, capital de la mateixa regió, i la capital del país, Canberra.





Segons GeoNet, amb seu a Nova Zelanda, es tracta del major terratrèmol que ha viscut Austràlia des de 1997. El servei de vigilància ha explicat que els terratrèmols són relativament poc freqüents en aquest país.