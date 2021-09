Qui són els futbolistes més ben pagats del món?

@EP





Els futbolistes ingressen diners no només pels contractes amb els seus clubs sinó també per publicitat o pels seus propis negocis, que no tenen per què estar relacionats amb l'esport. Però Cristiano Ronaldo i Leo Messi ingressen una bona fortuna per totes aquestes vies, de manera que són els dos jugadors que més diners guanyaran el 2021, segons la llista publicada per Forbes.





Cristiano Ronaldo, per la seva banda, té més de 500 milions de seguidors, pel que són moltes marques les que contacten amb ell perquè les patrocini. Així, segons els càlculs de Forbes, el portuguès generarà uns 125 milions de dòlars en la temporada 2020/21. Aquests diners procediran del seu salari amb la Juventus, del què rebrà ara que ha tornat al Manchester United i de la publicitat.





El segueix bastant de prop Leo Messi, que després d'acabar el seu contracte milionari amb el FC Barcelona ha signat un altre de xifres igual d'elevades amb el PSG. Segons Forbes, al setembre de l'any 2020 va aconseguir un total de 1000 milions acumulats des de l'inici de la seva carrera i aquest 2021 s'estima que generi 110 milions.









Neymar, company de Messi al club parisenc, és el que completa el podi. Segons Forbes, els seus ingressos rondaran els 93 milions de dòlars en 2021, xifra bastant allunyada dels 43 milions que generarà Mbappé, jugador del mateix club i quart a la llista.







A la classificació per completar el top10 es troben Mohamed Salah, jugador del Liverpool, amb 41 milions de dòlars; Robert Lewandowski, jugador del Bayern Munic, amb 35 milions de dòlars; Andrés Iniesta, jugador del Vissel Kobe, amb 35 milions de dòlars; Paul Pogba, jugador del Manchester United, amb 34 milions de dòlars; Gareth Bale, jugador del Reial Madrid, amb 32 milions de dòlars i Eden Hazard, jugador del mateix equip, amb 29 milions de dòlars.