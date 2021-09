Globalia prepara un ERTO que afectarà 9.000 treballadors d'Air Europa i Halcón Viajes

@EP





Globalia està preparant un ERTO que afectarà 9.000 treballadors de les plantilles d'Halcón Viajes i Air Europa, segons ha explicat El Confidencial.





La companyia preveu menys ingressos en aquesta tardor-hivern i ja ha hagut de rebre ajudes econòmiques per mantenir Air Europa i Halcón Viajes. A més, no descarta necessitar més ajudes per salvar-les. Per aquesta raó considera que cal negociar amb els sindicats un expedient de regulació temporal d'ocupació.





Gràcies a aquest ERTO, Globalia podria estalviar-se 30 milions d'euros i, amb això, també evitarien alguns acomiadats.







Aquesta no serà l'única companyia del sector turístic que pren mesures, ja que Iberia va anunciar fa uns dies un altre ERTO per a 5.000 dels seus 15.000 treballadors.