Concha Velasco s'acomiada per sempre dels escenaris

Després de tota una vida dedicada a el món de la interpretació, Concha Velasco ha dit adéu als escenaris. Les seves últimes i comentadíssimes declaracions parlant dels seus problemes econòmics van motivar que els seus fills, preocupats pel ritme de treball de l'actriu als seus 82 anys, la convencessin que havia arribat el moment de retirar-se i gaudir per fi d'un merescut descans i d'una jubilació tranquil·la amb la família.





Concha Velasco





I aquest dimarts, més de 6 dècades després del seu debut, una de les grans dames de la interpretació del nostre país i una actriu irrepetible que ha fet de tot al llarg de la seva impressionant carrera, s'ha acomiadat definitivament de les taules.





Ha estat en el Teatre Bretón de Logronyo i amb una obra escrita pel seu fill Manuel Velasco, 'La

habitació de Maria ', inseparable de la seva mare en un dia tan especial per a ella. emocionada -

tot i que "mantenint el tipus" segons ens van explicar alguns dels espectadors - Concha

va demostrar el seu talent interpretant per última vegada entre els aplaudiments, les ovacions i les mostres d'afecte de el públic, que encara no es creu la jubilació de la llegendària 'chica ye-yé'.





Amb una emoció continguda en el seu adéu definitiu a el teatre - que ha estat la seva vida en els últims anys - la val·lisoletana dedicava unes paraules d'agraïment a el públic després de rebre un reconeixement i un immens ram de flors de mans de l'alcalde de Logronyo. Confessant el dura que suposa aquesta decisió i que es retira perquè així l'hi han demanat els seus fills i que ara es dedicarà a la seva família, Concha ha dit adéu als escenaris amb un sentit discurs que us oferim a continuació.





Poc després, Concha abandonava el teatre entre crits i aplaudiments dels seus fans i, molt emocionada, confessava com se sent després de la seva última representació. "Estic fonamentalment trist perquè m'ha donat molta pena, però contenta perquè això és el que volíem a Logronyo, al teatre Bretón on ja heu vist com em vol la gent. Avui estic especialment trist, fer aquest text tan bonic i pensar que és l'última vegada que ho feia ... estic més adolorida que altres dies però bé, contenta perquè ja heu vist com em volen ", ha assenyalat intentant no trencar-se.