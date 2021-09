Un pare acomiada el seu fill de l'empresa familiar per negar-se a rebre la vacuna contra la Covid-19

El propietari d'una empresa de construcció a Melbourne s'ha vist obligat a acomiadar al seu propi fill per negar-se a rebre la vacuna contra la Covid-19. Peter Wishart, gerent de facelift for Homes, assegura que "no tenia altra opció" que acomiadar després que les vacunes s'hagin convertit en obligatòries per als treballadors de la construcció australians.





Pare i fill





S'han produït protestes a la segona ciutat més gran d'Austràlia, Victòria, després que el govern apliqués un confinament durant dues setmanes per tractar de limitar la propagació de virus. També va decretar que els empleats hauran de demostrar que han tingut un primer punxada per seguir treballant des de divendres.





Wishart va dir que el seu fill és "el futur del meu negoci", però que ha "triat no vacunar-se", a l'igual que altres dos membres de el personal.





Segons relata el pare, va ser el dia "més difícil" de la seva vida. En declaracions a el programa de televisió Breakfast Show de 3AW va explicar que "mai havia plorat tant" mentre acceptava la decisió.





"Avui serà el pitjor dia de la meva vida, pel que fa a la meva carrera empresarial. He d'anar a treballar avui i acomiadar al meu fill", lamenta.





El seu fill encara no vol posar-se la vacuna perquè no creu que "hagi estat provada prou". "He intentat persuadir-lo, però no vaig a pressionar-lo perquè faci alguna cosa que no vol fer".