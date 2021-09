El Corte Inglés, condemnat a complir el seu compromís comercial de devolució de diners en quinze dies

El Corte Inglés @ep





Després de la demanda interposada per FACUA Sevilla, el Jutjat de Primera Instància número 16 de Sevilla ha condemnat a El Corte Inglés a complir amb el seu compromís comercial de devolució de diners en quinze dies.





La sentència, que ha esdevingut en ferm atès que l'empresa no ha apel·lat la decisió de la jutgessa, obliga a la signatura a reemborsar a una usuària els 3.200 euros que va pagar per un televisor. L'establiment ja ha abonat els diners a l'afectada. ( Veure sentència ).





Isabel CH, resident a Sevilla, va adquirir en 2016 una televisió Samsung Sèrie 9500 de 65 polzades en l'establiment d'El Corte Inglés situat al barri de Nervión de la capital sevillana. A causa de que el producte en qüestió no es trobava en aquell moment a la botiga, la usuària va haver d'esperar a que l'hi enviessin al seu domicili alguns dies més tard.





Un cop desembalat i després de provar l'aparell, la usuària va descobrir que el televisor no disposava de les característiques i especificacions tècniques que li havien indicat en l'establiment i que havien estat el motiu principal perquè es decantés per aquest model en qüestió.





Isabel va decidir llavors anar a El Corte Inglés per tornar el producte i sol·licitar el reemborsament dels 3.199 euros. El tiquet de compra permetia la devolució dins dels primers quinze dies sense supeditar-se a cap condició. És a dir, reconeixia a la usuària un dret de desistiment durant aquest termini.





Quinze dies per a la devolució





A l'establiment, però, li van negar la possibilitat de la devolució, sota el pretext que la televisió ja havia estat desembalatge de la seva caixa i usat per la usuària. La negativa de la companyia va motivar a Isabel a presentar un full de reclamacions, a la qual El Corte Inglés va respondre negant-se novament al reemborsament adduint que la televisió "no patia de vici i defecte de fabricació", de manera que no era possible desistiment algun.





Davant aquesta situació, la usuària va decidir acudir a FACUA Sevilla perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a El Corte Inglés per instar-lo que acceptés la devolució i reemborsés a l'afectada els 3.199 euros de la televisió, ja que havia reconegut expressament un dret de desistiment de quinze dies al tiquet de compra, no subjecte a cap condició.





En l'escrit, FACUA Sevilla recordava que l'article 68 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix que "el consumidor tindrà dret a desistir del contracte en els supòsits previstos legalment o reglamentàriament i quan així se li reconegui en l'oferta, promoció publicitat o en el mateix contracte", com havia passat en aquest cas.





Pel que fa al termini per exercir el dret de desistiment en compres en establiment quan així ho reconeix l'empresa, l'article 71 de l'esmentada normativa recull que "el consumidor i usuari disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per exercir el dret de desistiment ", així com que" sempre que l'empresari hagi complert amb el deure d'informació i documentació [...] el termini a què es refereix l'apartat anterior es computarà des de la recepció del bé objecte del contracte o des de la celebració d'aquest si l'objecte del contracte fos la prestació de serveis ".





La jutge ha donat la raó a la usuària





En la seva resposta, El Corte Inglés va tornar a negar-se a acceptar el dret de desistiment d'Isabel, de manera que FACUA Sevilla va acudir a tribunals perquè obliguessin a l'establiment a reemborsar les 3.200 euros a la usuària.





La sentència indica que "ha sostingut la part demandada que l'exercici del dret de desistiment es trobava sotmès al fet que no es fes servir o posés en funcionament el televisor [...] Això no es prova en les actuacions [...] No es han aportat les característiques tècniques de la televisió, ni s'aporta pericial o documental alguna de les que pogués inferir tal fet ".





"Per l'exposat, la limitació que pretén imposar-se a l'exercici del dret de desistiment, per l'eventual deteriorament de l'ús de la televisió per a la seva prova i exercici del dret, és contrària a la llei, i tot i que resultés certa, no seria oposable al consumidor , quan no ha estat discutit que l'ús ho va ser només per a la prova ", continua.





Per tot això, la jutgessa ha condemnat El Corte Inglés a pagar a la usuària els 3.199 euros del preu de la televisió "en virtut del dret de desistiment vàlidament exercitat". Isabel ja ha rebut els diners.